Alerte New Deal : économisez 109 $ sur le tout nouvel iPad Mini 6

Amazon propose actuellement une bonne affaire sur le dernier iPad Mini 6. Le modèle Wi-Fi 256 Go est désormais au prix de 539.99 $, soit une énorme réduction de 109 $ sur le prix habituel de 649 $. Cette offre n’est qu’à quelques dollars du prix le plus bas historique et constitue la remise la plus importante que nous ayons vue depuis des mois. Profitez de cette offre en découpant le coupon sur la page.

L'iPad Mini 6 est l'iPad le plus compact d'Apple à ce jour, mais il possède toujours des fonctionnalités impressionnantes. Il dispose d'un écran Retina bord à bord de 8.3 pouces et prend en charge l'Apple Pencil 2. L'appareil est également équipé de la puissante puce A15 Bionic et du Touch ID intégré au bouton d'alimentation.

En plus de l’iPad Mini 6 à prix réduit, d’autres réductions sont disponibles qui améliorent l’expérience iPadOS. Malgré sa petite taille d'écran, l'iPad Mini 6 prend en charge l'Apple Pencil 2, tout comme les autres iPad de la gamme. Vous pouvez profiter de la vente sur l'Apple Pencil de deuxième génération, au prix de 89 $, pour comprendre pourquoi c'est un accessoire incontournable.

L'iPad Mini 6 est méticuleusement conçu avec un nouvel écran bord à bord, des bordures étroites et des coins arrondis, ce qui en fait un bel appareil. L'écran Liquid Retina de 8.3 pouces présente True Tone, des couleurs larges P3 et une réflectivité ultrafaible, garantissant des textes nets et des couleurs vives dans n'importe quel environnement. L'Apple Pencil se fixe magnétiquement sur le côté de l'iPad Mini, ce qui le rend pratique pour les croquis spontanés ou les séances de brainstorming.

Ne manquez pas cette offre incroyable sur le tout nouvel iPad Mini 6. Achetez le vôtre dès aujourd'hui et découvrez la puissance de la dernière tablette compacte d'Apple.