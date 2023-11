Un nouveau vice-président directeur des communications stratégiques rejoint le groupe médias de NBCUniversal

Le Media Group de NBCUniversal a récemment annoncé l'ajout de Bernadette Simpao au poste de vice-présidente senior des communications stratégiques. Simpao, ancienne responsable des relations publiques chez Apple et AMC, se concentrera sur le streamer Peacock dans son nouveau rôle. Sa nomination souligne l'engagement de NBCUniversal à renforcer ses efforts de communication à travers diverses marques au sein des divisions divertissement et vente directe au consommateur.

Simpao apporte une riche expérience à son nouveau poste, ayant occupé des postes clés dans des entreprises leaders du secteur. Chez Apple, elle a dirigé les relations publiques et la communication mondiales pour l'application Apple TV et les activités vidéo et sportives de l'entreprise. Durant son mandat chez Apple, Simpao a supervisé des initiatives majeures telles que le lancement d'Apple TV+ et le développement de services de streaming comme le Season Pass MLS de la Major League Soccer.

Avant de rejoindre Apple, Simpao occupait le poste de vice-président des communications d'entreprise chez AMC Networks. Son mandat chez Viacom a duré une décennie, au cours de laquelle elle a occupé divers postes de communication au sein des divisions internationales, de BET Networks et de Viacom corporate.

L'expertise de Simpao dans la gestion de lancements et de partenariats de haut niveau renforcera sans aucun doute les stratégies de communication de NBCUniversal. Sa vaste expérience en communication d'entreprise, associée à ses antécédents éprouvés dans l'industrie, la positionne bien pour réussir dans son nouveau rôle.

4. Quelles sont les divisions au sein de NBCUniversal affectées par les récents licenciements ?

Début novembre, NBCUniversal a annoncé des licenciements dans trois divisions : Peacock marketing, NBCUniversal Entertainment et ventes publicitaires. La majorité de ces suppressions, soit environ 30 à 40 employés, ont été effectuées chez Peacock dans le cadre d'une restructuration sous la direction du directeur marketing Shannon Willett.