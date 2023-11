Apple Watch ramène la fonctionnalité populaire de balayage du cadran de la montre

By

L'Apple Watch est sur le point de réintroduire une fonctionnalité bien-aimée qui avait été progressivement supprimée dans les mises à jour logicielles précédentes. La prochaine version de watchOS 10.2 ramènera la possibilité de changer les cadrans d’un simple glissement, pour le plus grand plaisir des utilisateurs d’Apple Watch.

La nouvelle du retour de cette fonctionnalité a été divulguée par un utilisateur Apple dédié nommé Aaron, qui l'a découverte dans watchOS 10 beta 3. Ce développement passionnant a soulevé des questions sur la raison pour laquelle Apple a décidé de supprimer la fonctionnalité de balayage en premier lieu.

Avec la version actuelle de watchOS, les utilisateurs doivent s'engager dans un processus plus long consistant à appuyer longuement sur l'écran, puis à sélectionner un cadran de montre différent en faisant glisser ou en tournant la couronne numérique. Même si cela ne nécessite pas beaucoup d’efforts supplémentaires, il s’agit certainement d’une manière moins intuitive d’interagir avec l’appareil.

De nombreux utilisateurs ont exprimé leur déception en ligne lorsqu'ils ont remarqué le changement, car passer d'un cadran de montre à l'autre était devenu une expérience fluide et sans effort. Un utilisateur a exprimé sa frustration, déclarant que passer constamment d’un cadran de montre voisin à l’autre était devenu peu pratique et laborieux.

Il convient de noter que la méthode actuelle d’appui long offre certains avantages. Les utilisateurs peuvent personnaliser les cadrans de leur montre directement sur l'appareil lui-même, grâce à un bouton d'édition, sans avoir recours à leur iPhone. De plus, il existe une option pratique pour partager des designs de cadrans de montre personnalisés avec d’autres.

Cependant, pour ceux qui apprécient la simplicité de la fonction de balayage originale, watchOS 10.2 ramènera la fonctionnalité très appréciée. Cependant, il convient de mentionner que cette fonctionnalité n'est actuellement pas un paramètre par défaut et doit être sélectionnée manuellement via les menus Paramètres et Horloge.

En conclusion, Apple se plie à la demande des clients et reconnaît la valeur d’une expérience simple et rapide en faisant glisser le cadran de la montre. Avec watchOS 10.2, les utilisateurs d'Apple Watch auront la possibilité de choisir entre les nouvelles et anciennes méthodes de changement de cadran, en fonction de leurs préférences personnelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelle fonctionnalité a été supprimée dans watchOS 10 et réintroduite dans watchOS 10.2 ?

La fonctionnalité qui a été supprimée dans watchOS 10 et qui fait maintenant son retour dans watchOS 10.2 est la possibilité de changer les cadrans de la montre d'un simple glissement.

2. Comment Apple a-t-il remplacé la fonction de balayage dans watchOS 10 ?

Apple a remplacé la fonction de balayage dans watchOS 10 par une méthode plus lourde. Au lieu d'un balayage rapide, les utilisateurs devaient appuyer longuement sur l'écran de l'Apple Watch, puis sélectionner un autre cadran de montre.

3. Les utilisateurs peuvent-ils personnaliser les cadrans de leur montre avec la méthode actuelle d'appui long ?

Oui, les utilisateurs peuvent personnaliser leurs cadrans de montre sur l'appareil lui-même en utilisant la méthode actuelle d'appui long. Un bouton d'édition est disponible, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs cadrans de montre sans avoir besoin de leur iPhone.

4. La fonction de balayage du cadran de la montre sera-t-elle un paramètre par défaut dans watchOS 10.2 ?

Pour l’instant, la fonction de balayage du cadran de la montre n’est pas un paramètre par défaut dans watchOS 10.2. Les utilisateurs devront accéder aux menus Paramètres et Horloge pour sélectionner la méthode de balayage.

5. Apple proposera-t-il à la fois les méthodes actuelles et anciennes pour changer les cadrans de montre ?

Oui, il semble qu'Apple proposera à la fois la méthode actuelle d'appui long et l'ancienne méthode de balayage pour changer les cadrans de montre. Les utilisateurs auront la liberté de choisir la méthode qui leur convient le mieux.