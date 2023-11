Révolutionner le suivi de la condition physique : l'Apple Watch 9 dévoile Siri Health et la fonction Double Tap

La très attendue Apple Watch 9 a pris d’assaut le monde du suivi de la condition physique depuis sa sortie en septembre 2023. Bénéficiant de fonctionnalités impressionnantes et d’un design élégant, elle est rapidement devenue l’un des appareils portables les plus tendance du marché. Alors que les remises ont été rares, une offre du Black Friday a surpris les consommateurs, offrant une réduction de prix de 70 $. Cette remise remarquable pourrait être la meilleure opportunité d’acheter l’Apple Watch 9 toute l’année.

Contrairement aux attentes, les meilleures offres du Black Friday pour l'Apple Watch 9 peuvent être trouvées sur Amazon et Walmart, pas dans les magasins Apple. Actuellement, la taille 41 mm est disponible pour seulement 329 $ et la taille 45 mm commence à 359 $. À titre comparatif, acheter directement auprès d'Apple coûterait 399 $ pour la taille 41 mm et 429 $ pour la taille 45 mm. Ces offres permettent de réaliser des économies substantielles pour les amateurs de fitness souhaitant mettre à niveau leurs appareils de suivi.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables et les plus intéressantes de l'Apple Watch 9 est la mise à niveau Siri Health. Siri, l'assistant virtuel intelligent, s'est transformé en entraîneur de fitness intégré. En utilisant simplement des commandes vocales, les utilisateurs peuvent démarrer ou arrêter sans effort des séances d'entraînement et accéder aux statistiques de santé sans avoir besoin d'une connectivité Wi-Fi ou cellulaire. Besoin d'une mise à jour de votre fréquence cardiaque ou de la distance parcourue lors d'une activité ? Demandez simplement à Siri. De plus, l'introduction de la fonction Double Tap a révolutionné la facilité d'utilisation pendant les entraînements. En appuyant deux fois sur l'index et le pouce, les utilisateurs peuvent effectuer diverses actions telles que répondre ou mettre fin à des appels, démarrer ou arrêter des minuteries et contrôler la musique. Cette fonctionnalité mains libres simplifie la navigation et améliore l'expérience globale de l'entraînement.

L'Apple Watch 9 change la donne non seulement pour les amateurs de fitness, mais aussi pour les personnes qui effectuent plusieurs tâches à la fois. Les professionnels très occupés peuvent désormais répondre aux appels et aux e-mails sans interrompre leur routine d'exercice, ajoutant ainsi un nouveau niveau de commodité. De plus, la précision améliorée de la dictée, atteignant jusqu'à 25 %, permet aux utilisateurs de répondre aux textes et aux e-mails avec une plus grande précision tout en s'entraînant.

Découvrez l'avenir du suivi de la condition physique avec l'Apple Watch 9. Avec Siri Health et la fonction Double Tap, rester connecté et maximiser la productivité pendant les entraînements n'a jamais été aussi simple. Ne manquez pas les offres Black Friday disponibles sur Amazon et Walmart, à partir de seulement 329 $.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Où puis-je trouver la meilleure offre sur l’Apple Watch 9 ce Black Friday ?

Les meilleures offres du Black Friday pour l’Apple Watch 9 peuvent être trouvées sur Amazon et Walmart. Les prix commencent à 329 $ pour la taille 41 mm et à 359 $ pour la taille 45 mm.

2. Qu'est-ce que Siri Santé ?

Siri Health est une mise à niveau de l'Apple Watch 9 qui transforme Siri en un entraîneur de fitness intégré. Les utilisateurs peuvent démarrer ou arrêter des entraînements, vérifier les statistiques de santé et bien plus encore à l'aide de commandes vocales sans avoir recours au Wi-Fi.

3. Qu'est-ce que la fonction Double Tap ?

La fonction Double Tap permet aux utilisateurs de contrôler les applications actives sur leur Apple Watch 9 en appuyant deux fois sur leur index et leur pouce. Ce geste élimine le besoin de toucher l'écran, offrant ainsi une expérience de navigation plus fluide.

4. Puis-je répondre aux appels et aux e-mails pendant les entraînements avec l'Apple Watch 9 ?

Oui, l'Apple Watch 9 permet aux utilisateurs de répondre aux appels et aux e-mails sans interrompre leur entraînement. Cette fonctionnalité profite aux personnes qui font de l'exercice pendant leurs journées de travail chargées.

5. La précision de la dictée est-elle améliorée dans l'Apple Watch 9 ?

Oui, la précision de la dictée de l’Apple Watch 9 a été améliorée jusqu’à 25 %. Les utilisateurs peuvent répondre aux SMS, aux e-mails et bien plus encore avec plus d'exactitude et de précision tout en s'entraînant.