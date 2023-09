Apple dévoile le nouvel iPhone 15 et plus lors de l'événement de lancement annuel

Apple s'apprête à dévoiler sa dernière gamme d'iPhone, y compris le très attendu iPhone 15, lors de l'événement de lancement annuel de la société à Cupertino, en Californie. L'événement présentera également de nouvelles montres Apple, Airpods et autres équipements. Alors qu'Apple fait face à une baisse des ventes au cours des derniers trimestres, cet événement est crucial pour le géant de la technologie afin d'encourager les consommateurs à mettre à niveau leurs anciens iPhone vers les derniers modèles.

L'événement principal Apple débutera à 10 heures, heure du Pacifique/1 heures, heure de l'Est et pourra être regardé en direct sur Apple.com, l'application Apple TV et YouTube. L'iPhone 15 devrait être disponible à l'achat à partir du 22 septembre. Les analystes prédisent que les modèles haut de gamme, Pro et Pro Max, verront leur prix augmenter. L'iPhone 14 Pro commence à 1,000 1,100 $ et le Pro Max à 15 100 $, les versions iPhone 200 pouvant coûter entre XNUMX et XNUMX $ supplémentaires.

Les fonctionnalités remarquables de l’iPhone 15 incluent « Dynamic Island » pour les notifications d’applications, une puce bionique A17 améliorée pour une vitesse et des performances améliorées dans le modèle Pro, et une finition en titane sur les bords. Le modèle Pro Max aurait un téléobjectif périscope qui améliore considérablement la capacité de zoom optique.

En termes de chargement, Apple devrait abandonner ses câbles de port Lightning et passer au port de chargement USB-C en raison de la réglementation européenne exigeant ce changement d'ici fin 2024. Les câbles USB-C sont largement utilisés et offrent une charge et des données plus rapides. vitesses de transfert.

En plus des nouveaux iPhone, Apple annoncera sa prochaine génération de montres intelligentes et la sortie d'iOS 17, le dernier système d'exploitation. iOS 17 apportera de nouvelles fonctionnalités telles que les transcriptions en temps réel des messages vocaux et la possibilité d'interagir lors d'un appel avant la fin de la messagerie vocale.

Pour les utilisateurs d'iPhone envisageant une mise à niveau, on estime que 25 % des 1.2 milliard d'utilisateurs d'iPhone d'Apple n'ont pas mis à niveau leur appareil depuis quatre ans. La décision de mettre à niveau dépend des besoins et des préférences de chacun.

Source : Cet article est basé sur les informations d'un article d'Ahiza Garcia publié sur CNN Business.