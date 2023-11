Apple fait appel à Zach Kahn pour diriger les relations publiques du casque Vision Pro AR/VR

By

Apple a annoncé que Zach Kahn, l'ancien responsable des relations publiques des podcasts et des livres audio du géant de la technologie, prendrait désormais en charge les relations publiques pour le contenu du très attendu casque Vision Pro AR/VR. Chez Apple, Kahn sera responsable des communications liées aux applications, services et divertissements sur la prochaine plateforme.

Prévu pour un lancement début 2024, Vision Pro a été dévoilé lors de la conférence mondiale des développeurs d'Apple en juin. Au prix exorbitant de 3,500 XNUMX $ l’unité, la société la qualifie de plate-forme « informatique spatiale ». Le PDG d'Apple, Tim Cook, a même comparé la sortie imminente du casque à l'introduction des smartphones par le révolutionnaire iPhone auprès de millions de personnes.

Au cours de la conférence, le PDG de Disney, Bob Iger, a exprimé son enthousiasme quant aux capacités de Vision Pro, déclarant que la plate-forme « révolutionnaire » permettrait à l'entreprise de créer des histoires immersives d'une manière qui était auparavant inimaginable. Disney+ sera disponible sur Vision Pro dès le jour du lancement et la société a présenté en avant-première les concepts potentiels pour l'appareil.

Quant à Kahn, il est basé à Los Angeles et travaille chez Apple depuis 2019, s'occupant des relations publiques pour les activités de podcast et de livres. Avant de rejoindre Apple, Khan a occupé des postes de direction dans le marketing des podcasts chez Vox Media, Google, Nest et Uber.

