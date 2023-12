Apple soutient le Fonds mondial pour chaque achat Apple Pay

Apple poursuit son soutien de longue date au Fonds mondial, une organisation qui sauve des vies et lutte contre des maladies telles que le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement. Du 28 novembre au 8 décembre, Apple s'est engagé à reverser 1 $ au Fonds mondial pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur Apple.com, dans l'application Apple Store ou dans un Apple Store du monde entier. Cette initiative démontre l'engagement d'Apple à financer des programmes de santé essentiels qui sauvent des vies.

En s'associant au Fonds mondial, Apple a pu avoir un impact significatif dans la lutte contre ces maladies mortelles. Au cours des 17 dernières années, Apple a soutenu le Fonds mondial à travers sa campagne (RED), dans laquelle ils proposent une gamme de produits (PRODUCT)RED, notamment des iPhones et des bracelets Apple Watch. Une partie des bénéfices de la vente de ces produits va directement au Fonds mondial, leur permettant ainsi de mener à bien leur travail vital.

La Journée mondiale de lutte contre le sida, qui tombe le 1er décembre, revêt une importance particulière pour Apple. Chaque année, Apple annonce des initiatives et des événements liés à (PRODUCT)RED pour sensibiliser et soutenir davantage les efforts du Fonds mondial. Cette année ne fait pas exception et Apple devrait faire des annonces passionnantes et introduire de nouvelles initiatives pour marquer cette journée importante.

Le don d'Apple via l'initiative Apple Pay est limité à un maximum de 1 million de dollars. Cependant, compte tenu de l’immense popularité d’Apple Pay et de la large gamme de produits disponibles à l’achat, on s’attend à ce que cet objectif soit rapidement atteint. En encourageant ses clients à effectuer leurs achats via Apple Pay, Apple offre non seulement une expérience de paiement transparente, mais offre également aux individus la possibilité de contribuer aux programmes de santé mondiaux.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le Fonds mondial ?

R : Le Fonds mondial est une organisation qui lutte contre des maladies telles que le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement.

Q : Comment Apple a-t-il soutenu le Fonds mondial ?

R : Apple est un partenaire de longue date du Fonds mondial à travers sa campagne (RED), proposant des produits (PRODUCT)RED et reversant une partie des bénéfices.

Q : Comment les clients peuvent-ils contribuer au Fonds mondial via Apple ?

R : Les clients peuvent contribuer au Fonds mondial en effectuant des achats avec Apple Pay sur Apple.com, dans l'application Apple Store ou dans un Apple Store du monde entier entre le 28 novembre et le 8 décembre. Apple fera un don de 1 $ pour chaque achat éligible.

Q : Quel montant Apple donne-t-il ?

R : Le don d'Apple via l'initiative Apple Pay est limité à un maximum de 1 million de dollars.

Q : Pourquoi la Journée mondiale de lutte contre le sida est-elle importante pour Apple ?

R : Apple annonce généralement des initiatives et des événements liés à (PRODUCT)RED lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida afin de sensibiliser et de soutenir le Fonds mondial.