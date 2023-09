Apple poursuit ses travaux sur les lunettes intelligentes aux côtés de Vision Pro

Le récent dévoilement par Apple du Vision Pro, un casque de réalité virtuelle autonome, a amené beaucoup de gens à se demander si la société avait des projets pour des lunettes de réalité augmentée. Un nouveau dépôt auprès de l'Office américain des brevets suggère qu'Apple poursuit effectivement ses travaux sur une paire de lunettes intelligentes qui serviraient d'affichage tête haute. Les lunettes comporteraient une couronne numérique sur une tige et afficheraient des notifications, contrôleraient la musique et projetteraient des images et des informations sur les lentilles pour améliorer le monde réel.

Le Vision Pro, qualifié d’« ordinateur spatial » par Apple, est un casque de réalité virtuelle à part entière. Cependant, ce nouveau dépôt de brevet indique qu'Apple ne néglige pas le développement d'une paire de lunettes intelligentes plus traditionnelle. Meta, l'un des plus grands concurrents d'Apple dans le domaine AR/VR, propose à la fois des casques VR et des lunettes AR, et il ne serait pas sans précédent qu'Apple fasse de même.

Il est raisonnable de s'attendre à ce que les lunettes intelligentes d'Apple s'appuient sur l'iPhone pour leur alimentation et fonctionnent de la même manière que l'Apple Watch en tant qu'accessoire compagnon pour le deuxième écran. Les dessins et les descriptions contenus dans ce dépôt de brevet suggèrent qu'Apple prend ce projet au sérieux et qu'il pourrait avoir un plan plus concret pour les lunettes intelligentes par rapport à certains de ses précédents dépôts de brevet.

Bien que le Vision Pro vise à être un casque VR puissant, il est peu probable qu'Apple soit en mesure de réduire cette technologie à la taille de lunettes standard dans un avenir proche. Il est possible que les lunettes intelligentes d'Apple et la Vision Pro coexistent au sein de la même famille de produits, partageant certaines fonctionnalités. Cependant, l’objectif ultime pourrait être de fusionner les deux gammes de produits dans les décennies à venir.

En conclusion, le récent dépôt de brevet d'Apple indique que la société travaille activement sur des lunettes intelligentes parallèlement à son casque Vision Pro. Alors que le Vision Pro est un casque VR autonome, les lunettes intelligentes serviraient d'affichage tête haute connecté à un iPhone. La stratégie à long terme d'Apple pourrait impliquer l'intégration des deux produits dans une offre unifiée.