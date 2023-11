Présentation de l'application Journal d'Apple dans iOS 17.2 : une expérience d'écriture personnalisée

La dernière mise à jour d'Apple, iOS 17.2, apporte un ajout révolutionnaire : l'application très attendue Apple Journal. Dévoilée lors de la WWDC 2023, l'application Journal est destinée à révolutionner la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils et capturent leurs pensées et leurs expériences. Cette application unique utilise l'apprentissage automatique sur l'appareil pour fournir des suggestions et des invites personnalisées pour la journalisation, la distinguant ainsi des autres applications de prise de notes.

L'une des fonctionnalités clés de l'application Apple Journal est l'API Suggestions, permettant l'intégration avec d'autres applications. Cela signifie que les utilisateurs peuvent recevoir des invites d'écriture personnalisées en fonction de leurs interactions quotidiennes, de leurs photos et même de leurs séances d'entraînement. L'application encourage les utilisateurs à enregistrer leurs pensées et leurs souvenirs, garantissant ainsi qu'aucun moment précieux ne soit oublié.

Pour aider les utilisateurs à organiser leurs pensées, l'application Journal permet de marquer les entrées comme importantes, ce qui les distingue des autres. De plus, avec le cryptage de bout en bout, la confidentialité est une priorité absolue. Les utilisateurs peuvent être assurés que leurs entrées personnelles seront sécurisées et entièrement protégées.

Passant aux autres fonctionnalités fournies avec iOS 17.2, le widget Météo a fait peau neuve. Avec de nouveaux ajouts, notamment les widgets détaillés, de prévisions quotidiennes et de lever et coucher du soleil, les utilisateurs ont davantage accès à des informations météorologiques à jour en un coup d'œil. De plus, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad bénéficieront d’une option d’horloge analogique visuellement attrayante.

L’application Journal dans iOS 17.2 constitue un pas de géant dans le domaine des expériences de journalisation numérique et de prise de notes. Il permet aux utilisateurs de capturer leurs moments, de s'inspirer de l'écriture et de protéger leurs souvenirs. Procurez-vous votre mise à jour iOS 17.2 et libérez votre créativité avec l'application Apple Journal dès aujourd'hui !

Foire aux Questions

Qu'est-ce qui différencie l'application Journal d'Apple des autres applications de prise de notes ?

L'application Journal d'Apple se distingue des autres applications de prise de notes en raison de ses capacités d'apprentissage automatique sur l'appareil. L'application fournit des suggestions et des invites personnalisées pour la journalisation en fonction des interactions, des photos et même des entraînements de l'utilisateur.

Puis-je marquer certaines entrées comme importantes dans l’application Journal ?

Oui, l'application Journal permet aux utilisateurs de marquer des entrées spécifiques comme importantes, les rendant ainsi facilement reconnaissables et accessibles parmi les autres entrées.

L'application Journal est-elle sécurisée ?

Absolument! L'application Journal garantit un cryptage de bout en bout, protégeant ainsi la confidentialité de vos entrées personnelles.

À quelles autres fonctionnalités puis-je m’attendre dans iOS 17.2 ?

iOS 17.2 apporte également des mises à jour du widget Météo, avec de nouvelles options telles que Détaillées, Prévisions quotidiennes et Lever et coucher du soleil. De plus, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad bénéficieront d’une option d’horloge analogique captivante.