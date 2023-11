Bernadette Simpao, ancienne cadre d'Apple, rejoint NBCUniversal pour piloter les communications stratégiques

NBCUniversal a choisi Bernadette Simpao, ancienne responsable des relations publiques et des communications chez Apple, pour occuper le poste de vice-présidente senior des communications stratégiques. Fort d'une expérience éprouvée dans l'industrie technologique, Simpao sera basé à New York et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de communication stratégique pour le portefeuille de divertissement et de vente directe au consommateur de NBCUniversal.

Simpao se concentrera principalement sur Peacock, le service de streaming de NBCUniversal, qui a gagné en popularité ces dernières années. En plus de Peacock, elle mettra également son expertise au service des initiatives de divers réseaux, notamment NBC, Bravo, E !, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids et USA Network.

Allison Rawlings, vice-présidente exécutive des communications stratégiques chez NBCUniversal Media Group, sera la superviseure directe de Simpao. Rawlings exprime son enthousiasme pour le nouveau venu dans l'équipe, soulignant la vaste expérience de Simpao et sa capacité à mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces.

Avant de rejoindre NBCUniversal, Simpao a occupé des postes clés dans d'importantes sociétés de médias. Chez Apple, elle a dirigé l'équipe mondiale des relations publiques et de la communication pour l'application Apple TV et les activités vidéo et sportives de l'entreprise. Ses responsabilités allaient de la gestion de partenariats, tels que la Major League Soccer et le service de streaming MLS Season Pass, à la supervision des lancements d'Apple TV+, Apple News+ et Apple One.

La carrière de Simpao comprend également des postes chez AMC Networks et Viacom, où elle a développé et mis en œuvre des stratégies de communication pour diverses divisions, notamment la division internationale, BET Networks et Viacom corporate.

En intégrant Simpao, NBCUniversal vise à renforcer ses efforts de communication stratégique et à renforcer encore sa présence dans le paysage concurrentiel du streaming. Grâce à sa vaste expérience dans les secteurs de la technologie et des médias, Simpao est bien placée pour contribuer au succès continu des offres de divertissement et de vente directe aux consommateurs de NBCUniversal.

