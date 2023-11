Apple Music Classical : étendre l'accessibilité et améliorer l'expérience d'écoute

Apple Music Classical continue d'évoluer et de répondre aux besoins des amateurs de musique classique. La récente mise à jour v1.1, disponible sur l'App Store, apporte une gamme passionnante d'améliorations qui garantissent un voyage musical riche et immersif.

Un ajout notable est le nouveau design spécialement conçu pour les utilisateurs d'iPad. Avec une mise en page optimisée qui tire pleinement parti de l'écran plus grand, l'application dispose désormais d'une barre latérale de navigation pour une navigation transparente et d'une barre d'outils de commandes multimédias pour un accès facile pendant la lecture.

Alors que la musique classique est accessible via la bibliothèque d'applications Musique standard, Apple Music Classical propose un ensemble distinct d'éléments de conception spécialement conçus pour les amateurs de musique classique. Cela inclut une abondance de métadonnées pour les enregistrements, fournissant des informations détaillées sur les compositeurs et les chefs d’orchestre. De plus, l'application offre des capacités de recherche améliorées qui permettent aux utilisateurs de se plonger dans la musique classique avec une plus grande précision. Des listes de lecture et des recommandations spécialement organisées contribuent en outre à une expérience d'écoute personnalisée.

Apple Music Classical propose également un streaming de musique classique de haute qualité, prenant en charge l'audio haute résolution sans perte jusqu'à 192 kHz. Même si elle nécessite une connexion Internet permanente, cette fonctionnalité de streaming garantit une fidélité audio inégalée aux auditeurs les plus exigeants. Cependant, il convient de noter que le téléchargement hors ligne de chansons pour une écoute hors ligne n'est pas pris en charge.

La version v1.1 marque une étape importante pour Apple Music Classical, représentant la première mise à jour majeure depuis l'introduction de l'application en mai. Les mises à jour précédentes se concentraient principalement sur des corrections de bugs mineurs, tandis que cette dernière version étend sa disponibilité aux plates-formes iPhone, iPad et Android, la rendant accessible à un plus large éventail de passionnés de musique classique.

FAQ:

Q : Apple Music Classical est-il disponible sur iPad ?

R : Oui, la récente mise à jour v1.1 a optimisé l'application pour iPad, offrant un nouveau design et des fonctionnalités améliorées.

Q : Quelles fonctionnalités supplémentaires Apple Music Classical propose-t-il ?

R : Apple Music Classical fournit des métadonnées plus riches, des informations détaillées sur les compositeurs et les chefs d’orchestre, des fonctionnalités de recherche plus fines, ainsi que des listes de lecture et des recommandations spécialement organisées.

Q : Puis-je écouter du streaming de haute qualité sur Apple Music Classical ?

R : Oui, Apple Music Classical prend en charge le streaming audio haute résolution sans perte jusqu’à 192 kHz, garantissant une expérience d’écoute exceptionnelle.

Q : Puis-je télécharger des chansons pour les écouter hors ligne sur Apple Music Classical ?

R : Non, l'application nécessite une connexion Internet permanente et ne prend pas en charge le téléchargement de chansons hors ligne.