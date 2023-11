Découvrez les mélodies de la musique classique avec la nouvelle application Apple Music

Apple Music a élargi son offre en lançant sa nouvelle application de musique classique pour iPad. Avec Apple Music Classical, désormais disponible en téléchargement sur l'App Store, les utilisateurs peuvent se plonger dans une vaste bibliothèque d'enregistrements de musique classique.

Cet ajout passionnant intervient après la sortie par Apple de son application de musique classique pour iPhone plus tôt cette année. L'application, résultat de l'acquisition par Apple du service de streaming de musique classique Primephonic, propose une vaste collection d'enregistrements qui peuvent être facilement recherchés par compositeur, œuvre, chef d'orchestre, etc.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables d'Apple Music Classical est sa prise en charge de l'audio sans perte avec une qualité allant jusqu'à 192 kHz/24 bits. Cela garantit que les utilisateurs peuvent profiter de la richesse et des subtilités des compositions classiques avec la plus haute fidélité possible.

Optimisée spécifiquement pour le plus grand écran de l'iPad, l'application de musique classique offre une expérience d'écoute fluide et immersive. L'application dispose d'une barre latérale de navigation bien conçue qui permet aux utilisateurs de parcourir sans effort leur bibliothèque, d'accéder à des listes de lecture et d'utiliser les puissantes capacités de recherche de l'application.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'Apple Music Classique ?

Apple Music Classical est une application dédiée qui propose une large gamme d'enregistrements de musique classique. Il permet aux utilisateurs de rechercher des compositions spécifiques et d'explorer la musique de compositeurs, de chefs d'orchestre, etc.

Apple Music Classical nécessite-t-il un abonnement ?

Oui, Apple Music Classical est disponible dans le cadre d'un abonnement Apple Music. Les utilisateurs peuvent profiter de la vaste bibliothèque de musique classique de l'application en s'abonnant à Apple Music.

L’audio sans perte est-il pris en charge dans Apple Music Classical ?

Absolument! Apple Music Classical prend en charge l’audio sans perte avec une qualité allant jusqu’à 192 kHz/24 bits. Cela garantit une expérience d’écoute exceptionnelle et immersive pour les amateurs de musique classique.

Apple Music Classical est-il disponible sur d’autres appareils ?

Actuellement, Apple Music Classical est disponible pour iPad et iPhone. Bien qu’il existe une version Android, il n’existe actuellement aucune application spécifique pour Mac. Cependant, les utilisateurs de Mac peuvent toujours accéder à la collection de musique classique d'Apple Music via l'application Apple Music sur leurs appareils.

Laissez-vous tenter par la beauté de la musique classique et explorez un monde de compositions intemporelles avec Apple Music Classical. Téléchargez l'application dès aujourd'hui et découvrez les harmonies qui captivent les auditeurs depuis des siècles.