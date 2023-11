Apple Music Classical désormais disponible sur iPad : une nouvelle ère pour le streaming de musique classique

Apple fait des vagues dans l'industrie du streaming de musique classique avec la sortie d'Apple Music Classical pour iPad. Cette mise à jour passionnante étend la disponibilité du service au-delà des appareils iPhone et Android, marquant la première fois qu'Apple Music Classical est accessible sur iPad.

Avec le lancement de la version 1.1 de l'application Apple, les utilisateurs peuvent désormais profiter d'une interface améliorée spécialement conçue pour le plus grand écran des iPad. L'application comprend une barre latérale de navigation et des commandes de lecture multimédia en bas de l'écran, offrant une expérience transparente et immersive aux amateurs de musique classique.

Ce qui distingue Apple Music Classical des autres services de streaming, c'est son dévouement au genre. En 2021, Apple a acquis le service de streaming de musique classique Primephonic, consolidant ainsi son engagement à offrir une expérience de musique classique exceptionnelle. L'intégration de Primephonic dans Apple Music a abouti à la création d'une nouvelle application dédiée à la musique classique.

Les abonnés à Apple Music ont désormais accès à plus de cinq millions de morceaux de musique classique via l'application Apple Music Classical. Cette vaste bibliothèque comprend non seulement des classiques populaires, mais également des nouveautés de haute qualité, des albums exclusifs et des listes de lecture organisées. De plus, l'application offre des fonctionnalités supplémentaires telles que la biographie du compositeur, des plongées approfondies dans les œuvres clés et des informations détaillées sur chaque piste.

L'attention portée aux détails par Apple est évidente dans la présentation artistique de l'application. L'entreprise a commandé des portraits numériques haute résolution de compositeurs célèbres tels que Beethoven, Chopin et Bach. Ces portraits, créés à l'aide de palettes de couleurs et de références artistiques de leurs périodes classiques respectives, ajoutent un élément visuellement captivant à l'application.

Apple Music Classical collabore également avec des artistes et des institutions de musique classique pour proposer du contenu et des enregistrements exclusifs, enrichissant ainsi l'expérience d'écoute des utilisateurs.

Si vous êtes un utilisateur d'iPad passionné de musique classique, Apple Music Classical est une application incontournable. Plongez-vous dans le monde de la musique classique et explorez une vaste collection de morceaux de compositeurs et d'interprètes renommés. Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités étendues, Apple Music Classical propulse le streaming de musique classique vers de nouveaux sommets.

FAQ:

Q : Puis-je accéder à Apple Music Classical sur mon iPad ?

R : Oui, Apple Music Classical est désormais disponible pour les iPad, étendant ainsi sa disponibilité au-delà des appareils iPhone et Android.

Q : Qu’est-ce qui rend Apple Music Classical unique ?

R : Apple Music Classical est dédié au genre de musique classique, offrant une vaste bibliothèque de morceaux de musique classique, des albums exclusifs, des listes de lecture organisées et des fonctionnalités supplémentaires telles que des biographies de compositeurs et des plongées approfondies dans des œuvres clés.

Q : Apple Music Classical propose-t-il des illustrations visuellement captivantes ?

R : Oui, Apple a commandé pour l'application des portraits numériques haute résolution de compositeurs célèbres, en utilisant des palettes de couleurs et des références artistiques de leurs périodes classiques respectives.

Q : Apple Music Classical collabore-t-il avec des artistes et des institutions de musique classique ?

R : Oui, Apple Music Classical travaille avec des artistes et des institutions de musique classique pour proposer du contenu et des enregistrements exclusifs.

Q : Apple Music Classical est-il disponible pour tous les abonnés Apple Music ?

R : Oui, Apple Music Classical est accessible à tous les abonnés Apple Music, élargissant ainsi leur expérience musicale pour inclure le monde de la musique classique.