Apple s'apprête à dévoiler ses nouveaux modèles d'iPhone Pro lors d'un événement de lancement ce soir, et bien qu'il y ait eu de nombreuses fuites et rapports révélant les prochains téléphones, un mystère demeure : le prix. Les rumeurs suggèrent qu'il y aura des hausses de prix pour les modèles vendus aux États-Unis, mais qu'en est-il des prix en Inde ?

Aux États-Unis, la série iPhone 14 a commencé à 799 $, tandis que le modèle de base destiné aux acheteurs indiens a été fixé à Rs 79,900 15. Il est prévu que les prix des modèles non-Pro restent les mêmes que l'année dernière. Cependant, pour l’iPhone 89,900 Plus, un prix de Rs XNUMX XNUMX est prévu.

Parlons maintenant des modèles Pro. L’iPhone 15 Pro devrait bénéficier d’une augmentation de prix de 100 $, potentiellement à partir de 1099 10,000 $ aux États-Unis. En Inde, il pourrait y avoir une augmentation d'au moins Rs 15 1299 par rapport au modèle de l'année dernière. Quant à l’iPhone XNUMX Pro Max, son prix pourrait connaître une augmentation encore plus importante, pouvant atteindre XNUMX XNUMX $ aux États-Unis, les acheteurs indiens étant témoins d’une augmentation notable par rapport à l’année précédente.

Les modèles standard d’iPhone 15 bénéficieront de mises à niveau importantes. L'encoche familière sera remplacée par Dynamic Island, élargissant la surface de l'écran et réduisant les cadres. Selon les rumeurs, la caméra principale passerait de 12 MP à 48 MP, et les appareils seraient alimentés par le chipset A16 Bionic. De plus, les modèles non-Pro et Pro devraient adopter le port USB Type-C, remplaçant le câble Lightning.

Les modèles Pro comporteront un cadre en titane, remplaçant l'acier inoxydable, ce qui entraînera un poids plus léger. L'iPhone 15 Pro Max introduira un objectif périscope offrant un zoom optique 5x-6x. Les deux modèles Pro passeront également aux ports USB Type-C.

Il est important de noter que ces estimations de hausse des prix sont basées sur des rumeurs et doivent donc être prises avec scepticisme.

Sources:

– Apple dévoilera les nouveaux modèles d'iPhone Pro lors d'un événement de lancement ce soir.

– Le prix des modèles non Pro devrait rester le même que l’année dernière.

– L’iPhone 15 Plus devrait coûter Rs 89,900 XNUMX.

– L'iPhone 15 Pro pourrait potentiellement commencer à 1099 XNUMX $ aux États-Unis.

– L'iPhone 15 Pro Max pourrait voir son prix augmenter jusqu'à 1299 XNUMX $ aux États-Unis.

– Les modèles d’iPhone 15 auront un écran Dynamic Island.

– Selon les rumeurs, la caméra principale serait mise à niveau à 48 MP.

– Les appareils seront alimentés par le chipset A16 Bionic.

– Les modèles non-Pro et Pro devraient adopter des ports USB Type-C.

– Les modèles Pro comporteront un cadre en titane, réduisant ainsi le poids.

– L'iPhone 15 Pro Max introduira un objectif périscope avec zoom optique.