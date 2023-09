À quoi s'attendre de l'événement d'automne d'Apple : iPhone 15 et nouvelles montres Apple

Aujourd'hui, Apple organise son très attendu événement Wonderlust, au cours duquel la société devrait annoncer la rumeur de l'iPhone 15 et des nouvelles montres Apple. L'événement sera diffusé en direct à partir de 10 h PDT/1 h EDT. Cet événement est le premier depuis qu'Apple a dévoilé le Vision Pro à la WWDC plus tôt cet été. L'événement iPhone annuel d'automne est devenu un phénomène culturel, signalant la fin de l'été et le début de nouveaux produits Apple passionnants.

Les rumeurs sur l’iPhone 15 circulent depuis des mois. Certains suggèrent qu’il s’agira d’une mise à niveau régulière d’une année sur l’autre, tandis que d’autres spéculent sur la possibilité d’un modèle Pro plus grand appelé iPhone 15 Ultra. L'invitation à l'événement, avec son énigmatique logo Apple composé de minuscules particules, a suscité curiosité et spéculation. Le slogan « Wonderlust » est un jeu de mots sur le mot « wanderlust », et les passionnés d'Apple tentent de déchiffrer sa signification par rapport aux annonces à venir.

La gamme iPhone 15 devrait comprendre quatre modèles : iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les iPhone 15 et 15 Plus seront essentiellement des versions reconditionnées de l'iPhone 14 Pro, sans téléobjectif ni boîtier en acier inoxydable. Ces nouveaux téléphones seront dotés d'un appareil photo principal de 48 mégapixels et de la puce A16 de la génération précédente.

Il n’y aura probablement pas de changements majeurs dans l’affichage, car l’analyste Ross Young prédit que les modèles d’iPhone 15 de base n’auront pas un taux de rafraîchissement élevé comme les iPhones Pro. Les quatre modèles devraient prendre en charge la recharge sans fil de 15 watts en utilisant la norme ouverte Qi2, ce qui pourrait permettre une plus large gamme d'appareils de recharge sans fil.

Le changement le plus important sur tous les modèles d’iPhone 15 sera le passage du connecteur Lightning à un port USB-C. Ce changement est probablement dû à la pression de l’Union européenne, qui a adopté l’USB-C comme norme de chargement commune. On ne sait pas encore si l’USB-C sera mis en œuvre à l’échelle mondiale ou uniquement dans l’UE, mais il est fort probable que tous les nouveaux modèles d’iPhone seront équipés d’un port USB-C.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max devraient connaître des changements importants. Les modèles Pro comporteront des cadres en titane au lieu d'acier inoxydable, réduisant ainsi leur poids. Ils seront également alimentés par la nouvelle puce A17, le plus petit silicium d'Apple à ce jour. Des cadres d’écran plus fins et un port USB-C prenant en charge des vitesses de données plus rapides font partie des fonctionnalités attendues.

En termes de mises à niveau de l'appareil photo, l'iPhone 15 Pro Max peut inclure un nouveau téléobjectif optique 6x qui améliorerait les photos zoomées avec de meilleurs détails, une meilleure résolution et une meilleure plage dynamique.

Alors que l’anticipation grandit, les passionnés d’Apple attendent avec impatience l’événement Wonderlust pour voir les nouvelles fonctionnalités et améliorations passionnantes qu’apporteront l’iPhone 15 et les montres Apple.

Sources:

- Bloomberg

– ChargeurLab

Remarque : cet article est basé sur les informations disponibles avant l'événement Wonderlust d'Apple.