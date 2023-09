Événement Apple's Wonderlust : à quoi s'attendre lors de l'événement Apple 2023

By

Apple se prépare pour son événement annuel très attendu, qui aura lieu au célèbre Steve Jobs Theatre en Californie. Bien que des détails spécifiques restent secrets, les passionnés de technologie attendent avec impatience le dévoilement de la gamme iPhone 15, de la dernière Apple Watch et des mises à jour potentielles du logiciel iOS.

Surnommé « Wonderlust », l’événement devrait débuter le 12 septembre 2023, à 10 h 30, heure normale de l’Inde et à 10 h, heure du Pacifique. D'une durée d'environ 90 minutes, l'événement comprendra un discours préenregistré du PDG d'Apple, Tim Cook.

Pour ceux qui souhaitent assister à ce spectacle, Apple propose diverses options de connexion. Les abonnés Apple TV peuvent facilement regarder l'événement en direct sur leurs appareils. De plus, Apple diffusera l'événement sur sa page YouTube officielle, garantissant ainsi l'accessibilité aux téléspectateurs sans Apple TV. Les utilisateurs de navigateurs Web peuvent également regarder l'événement en visitant le site Web d'Apple.

Les rumeurs abondent à mesure que l'événement se rapproche, faisant allusion aux surprises potentielles qu'Apple nous réserve. Une rumeur notable suggère que l’iPhone 15 Pro pourrait être plus léger en utilisant du titane grade 5 pour le cadre central au lieu de l’acier. Une autre possibilité intéressante concerne la transition d'Apple du câble de chargement Lightning vers le port USB-C le plus répandu, peut-être motivée par un règlement de l'Union européenne exigeant des câbles de chargement standardisés.

Outre les nouveaux gadgets, les experts prédisent le dévoilement de l’Apple Watch Ultra 2 et d’un boîtier compatible USB-C pour les AirPods Pro. De plus, on s’attend à des mises à jour potentielles dans le prochain iOS 17.

L'événement Apple est toujours un moment marquant pour les passionnés d'Apple, offrant l'occasion d'assister à l'aboutissement des efforts d'innovation d'Apple.

