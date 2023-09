Apple Event 2023 : tout ce que vous devez savoir

By

Le très attendu Apple Event 2023, intitulé « Wanderlust », devrait avoir lieu le 12 septembre 2023 à 10h00 (heure du Pacifique). Cet événement présentera une gamme de nouveaux produits, notamment l'iPhone 15, les Airpods, l'Apple Watch Series 9, et bien plus encore. Beaucoup de gens attendent avec impatience la sortie de ces nouveaux appareils, notamment l’iPhone 15 Ultra, dont la rumeur dit qu’il ferait son apparition.

L'Apple Event 2023 sera disponible en diffusion en direct sur Apple TV et Apple.com, permettant aux téléspectateurs de rester informés des dernières annonces de produits. Les horaires de l'événement varient selon les pays. Une fois les produits lancés, les pré-réservations seront disponibles et la livraison peut être attendue d'ici quelques jours.

La gamme de produits pour l'Apple Event 2023 comprend l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Ultra ou Pro Max, les Airpods, l'Apple Watch Series 9, iOS 17, l'iPadOS 17, WatchOS 10, et plus encore. Ces appareils offrent une variété de fonctionnalités et d’améliorations qui séduiront à coup sûr les passionnés de technologie.

Les horaires par pays pour l'Apple Event 2023 sont les suivants : États-Unis (10h00 PT), Europe (10h00 PT), Inde (10h30 IST), Australie (10h00 PT), Canada (10h00 HP), Royaume-Uni (10h00 HP), Émirats arabes unis (10h00 HP), Russie (10h00 HP) et Chine (10h00 HP).

Le lancement de l’iPhone 15 lors de l’Apple Event 2023 devrait être un moment fort. L'iPhone 15 sera disponible en différentes variantes, telles que l'iPhone 15 Pro et Pro Max, répondant aux différentes préférences des utilisateurs. Le prix de lancement de l’iPhone 15 se situerait autour de Rs 80,000 XNUMX, ce qui en fait un appareil haut de gamme.

De plus, l'événement Apple présentera l'Apple Watch Series 9, dotée d'un système d'exploitation mis à jour appelé WatchOS 10. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une gamme de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations dans cette dernière itération de l'Apple Watch.

Pour regarder l'Apple Event 2023 en direct, les téléspectateurs peuvent visiter apple.com ou accéder à l'événement via l'Apple TV ou l'application YouTube. Ces plateformes offrent l'occasion d'assister à l'événement au fur et à mesure de son déroulement, offrant un aperçu direct des derniers produits et annonces.

En conclusion, l’Apple Event 2023 est très attendu et promet de nouveaux appareils et fonctionnalités passionnants. Les passionnés de technologie du monde entier attendent avec impatience l'événement, ce qui en fait un incontournable pour les fans d'Apple et les consommateurs.

