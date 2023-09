Les actions Apple baissent alors que la Chine étend l'interdiction des iPhones aux entreprises publiques

L'action Apple a connu une baisse de 3.6 % à la suite d'informations du Wall Street Journal selon lesquelles la Chine étendrait son interdiction sur les iPhones aux entreprises publiques et aux agences gouvernementales. Cette nouvelle a provoqué une nouvelle baisse des actions de la société, qui ont baissé de 2.7 % supplémentaires jeudi avant la commercialisation.

Le gouvernement chinois a ordonné aux fonctionnaires des agences du gouvernement central de s'abstenir d'utiliser des iPhones et d'autres appareils de marque étrangère pour leur travail, et leur a également interdit d'apporter de tels appareils au bureau. Les rapports suggèrent que ces instructions ont été communiquées au personnel via des groupes de discussion et des réunions sur le lieu de travail.

Si l’interdiction de l’iPhone était étendue en Chine, cela pourrait avoir des implications importantes pour les marques étrangères opérant dans le pays, Apple étant l’une des plus touchées. La Chine est un marché crucial pour Apple, représentant environ 19 % de son chiffre d’affaires global.

Les analystes de Bank of America estiment qu'une éventuelle interdiction pourrait entraîner un vent contraire de 5 à 10 millions d'unités d'iPhone pour Apple. En outre, si les iPhones étaient interdits sur les lieux de travail officiels, l’impact pourrait être encore plus important étant donné le nombre élevé de consommateurs chinois possédant et transportant plusieurs téléphones.

En plus de l'interdiction gouvernementale, Apple fait face à la concurrence de son rival chinois Huawei, qui a récemment présenté un nouveau smartphone capable d'une connectivité de données ultrarapide. Les analystes estiment que la combinaison de l'interdiction gouvernementale et du nouveau téléphone de Huawei pourrait inciter davantage d'utilisateurs d'Android à passer à Huawei ou d'utilisateurs d'iPhone à revenir chez Huawei, ce qui pourrait entraîner une perte de 10 millions de livraisons d'iPhone pour Apple en 2024.

Le moment choisi pour l'interdiction potentielle est remarquable car il coïncide avec le lancement du nouveau smartphone haut de gamme de Huawei, le Mate 60 Pro. Les analystes de la BofA trouvent ce timing « intéressant » et pensent qu'il pourrait avoir un impact sur les ventes d'iPhone d'Apple en Chine.

Sources : Wall Street Journal, Bank of America, Oppenheimer.