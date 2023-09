Apple prévoit de remplacer le chargeur Lightning par USB-C pour l'iPhone 15

Apple devrait annoncer l'iPhone 15 dans quelques jours, et l'un des changements importants attendus est le remplacement du chargeur Lightning propriétaire par un chargement USB-C. Ce changement s'aligne sur la récente législation approuvée par l'Union européenne, exigeant que les appareils tels que les smartphones et les tablettes prennent en charge le chargement USB-C d'ici 2024.

Le passage au chargement USB-C vise à rationaliser le processus de chargement sur différents appareils et marques, permettant aux utilisateurs de mélanger et d'associer des appareils et des chargeurs de différents fabricants. Bien que ce changement soit considéré comme une étape importante pour Apple, il n’est pas totalement inattendu puisque la société a déjà adopté le chargement USB-C pour ses iPad et MacBook.

Le vice-président senior du marketing mondial d'Apple, Greg Joswiak, avait précédemment exprimé la résistance de l'entreprise au changement, citant la valeur et l'omniprésence du chargeur Lightning. Cependant, se conformer au mandat de l’UE est devenu nécessaire, même si Apple pensait qu’il aurait pu y avoir une meilleure approche environnementale.

Le passage à l'USB-C pose des défis financiers à Apple, car la société a capitalisé sur la vente de câbles Lightning et d'accessoires associés. Le passage à l’USB-C éloignerait Apple de son écosystème fermé, car l’USB-C est une norme plus ouverte. Apple pourrait contrer cela en créant son propre câble USB-C de marque offrant une meilleure compatibilité et des performances de charge plus rapides spécifiques aux iPhones.

Bien qu'il reste incertain si tous les modèles d'iPhone 15 seront équipés de l'USB-C ou s'il sera exclusif aux appareils Pro, la disponibilité des câbles de chargement USB-C ne devrait pas être un problème pour les utilisateurs. De nombreux appareils mobiles, y compris les iPad et MacBook d'Apple, utilisent déjà des câbles USB-C. À long terme, le système de recharge universel devrait profiter aux utilisateurs, en simplifiant le processus de recharge et en réduisant le nombre de câbles nécessaires.

Apple pourrait également envisager le chargement sans fil, mais actuellement, la technologie est plus lente que le chargement filaire. Quoi qu’il en soit, la transition vers l’USB-C pour l’iPhone 15 est considérée comme une étape importante vers une expérience de chargement plus standardisée et plus pratique pour les utilisateurs.

Sources : CNN

Définitions:

Chargeur Lightning : chargeur exclusif d'Apple introduit en 2012 avec l'iPhone 5, permettant un chargement plus rapide et présentant une conception réversible.

Chargement USB-C : une norme de charge universelle qui permet l'alimentation électrique et le transfert de données avec un seul câble, offrant ainsi une plus grande compatibilité entre différents appareils et marques.