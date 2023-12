Les gouvernements suivent secrètement les utilisateurs de smartphones via des notifications push

Révélation choquante : des gouvernements non identifiés utilisent des notifications push sur les smartphones pour suivre les utilisateurs. Le sénateur Ron Wyden, dans une lettre adressée au ministère de la Justice, a fait part de ses inquiétudes concernant les autorités étrangères exigeant des données de géants de la technologie comme Google et Apple pour surveiller les utilisateurs de smartphones. Le trafic généré par les applications qui envoient des notifications push offre à ces entités gouvernementales une opportunité unique de surveiller les activités des utilisateurs avec des applications spécifiques.

Wyden a appelé le ministère de la Justice à prendre des mesures et « à abroger ou à modifier toute politique » qui fait obstacle aux discussions publiques sur la surveillance des notifications push. Cette pratique inquiétante porte non seulement atteinte à la vie privée des utilisateurs, mais soulève également des questions sur le niveau de contrôle et de surveillance du gouvernement.

Apple a répondu à la lettre de Wyden, reconnaissant les contraintes auxquelles ils sont confrontés dans le partage d'informations en raison des directives gouvernementales. Cependant, ils ont également exprimé leur engagement à mettre à jour leurs rapports de transparence afin de fournir plus de détails sur ces demandes à la lumière de leur exposition publique.

Bien que les gouvernements spécifiques impliqués n’aient pas été identifiés, des sources laissent entendre qu’il s’agit de « démocraties alliées aux États-Unis ». La durée de ces demandes de données reste inconnue.

Apple conseille aux développeurs de faire preuve de prudence en n'incluant pas de données sensibles dans les notifications et en chiffrant toutes les données avant de les intégrer dans une charge utile de notification. Cependant, cette mesure repose sur une implication proactive des développeurs. Il convient de noter que certaines métadonnées, telles que la fréquence et l'origine des notifications, restent non chiffrées, ce qui expose potentiellement les modèles d'utilisation des applications par les utilisateurs.

Cette révélation met en évidence le besoin urgent de réglementations et de garanties plus strictes pour protéger les utilisateurs contre une surveillance non autorisée. La confidentialité et la sécurité des utilisateurs de smartphones doivent être une priorité pour maintenir la confiance du public dans les entreprises technologiques et sa volonté d'adopter de nouvelles innovations.