Apple améliore la fonction de localisation AR dans iOS 17.2

Dans sa dernière mise à jour iOS, Apple a introduit des améliorations aux fonctionnalités de réalité augmentée (AR) de son application Maps. L’objectif est d’améliorer la vitesse et la précision des fonctions de localisation AR.

Pour y parvenir, Apple collecte des données sur les « points caractéristiques » qui représentent la forme et l’apparence d’objets fixes, tels que des bâtiments, lorsque les fonctionnalités AR sont utilisées dans Maps. Ces données n'incluent pas de photos ou d'images et ne peuvent être lues par des particuliers.

Grâce à l'apprentissage automatique sur l'appareil, Maps compare les points caractéristiques collectés aux données de référence Apple Maps envoyées à l'iPhone. La caméra filtre les objets en mouvement comme les personnes et les véhicules, en se concentrant uniquement sur les points caractéristiques des objets stationnaires.

En comparant les points caractéristiques aux données de référence, Maps peut déterminer plus précisément l'emplacement d'un utilisateur et fournir des itinéraires de marche détaillés avec un contexte AR. Les fonctionnalités AR Walking Directions et Affiner la localisation actualisent les données de référence d'Apple, améliorant encore la précision de la réalité augmentée.

Apple garantit que les données collectées sont cryptées et ne sont associées à aucun utilisateur individuel ou identifiant Apple. La société ajoute également du « bruit » aux données des points caractéristiques à l’aide de l’apprentissage automatique sur l’appareil, ce qui rend difficile la reconstruction d’une image à partir des données.

Bien qu'Apple déclare qu'il serait très improbable que quelqu'un puisse recréer une image à partir des données des points caractéristiques, le cryptage et l'accès limité aux données rendent toute attaque et recréation encore plus improbable.

Si les utilisateurs préfèrent ne pas partager de données AR avec Apple, ils ont la possibilité de désactiver la bascule « Améliorer la précision de la localisation AR » dans l'application Paramètres, sous Confidentialité et sécurité et Analyses et améliorations.

Avec ces améliorations, Apple vise à offrir aux utilisateurs une expérience AR plus rapide et plus précise dans l'application Maps.