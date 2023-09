Apple Arcade : un guide complet des jeux disponibles et des dernières versions

By

Apple Arcade, le service de jeux par abonnement d'Apple, a rapidement élargi sa bibliothèque de jeux depuis son lancement. Avec près de 100 titres initialement et désormais plus de 200 jeux disponibles, Apple Arcade propose une sélection diversifiée de jeux pour iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV.

Pour explorer et télécharger les derniers jeux, les utilisateurs peuvent accéder à l'onglet Arcade de l'App Store, faire défiler vers le bas et sélectionner « Voir tous les jeux ». Les versions les plus récentes sont généralement répertoriées en haut de la page.

La dernière version sur Apple Arcade est My Talking Angela 2+, un jeu d'animal virtuel populaire créé par les créateurs de la franchise My Talking Tom. Dans ce jeu, les joueurs aident Angela, une chatte à la mode, à rester occupée dans sa maison d'une grande ville avec des activités comme la danse, la pâtisserie et les arts martiaux.

Un autre ajout récent est Samba de Amigo: Party-To-Go, un jeu de rythme lancé initialement dans les salles d'arcade en 1999. Les joueurs peuvent le secouer avec leurs maracas et groover sur 40 chansons à succès de différents genres, y compris des morceaux d'artistes comme Lady Gaga et PSY.

finitude. est un jeu d'association artisanal avec des mouvements limités qui met les joueurs au défi de réfléchir de manière stratégique et de réaliser des associations intelligentes. Grimpez dans les classements, débloquez des tuiles spéciales et des bonus, et explorez différents thèmes en mode classique ou perdez-vous dans la musique avec le mode Tempo.

Kingdoms : Merge & Build offre un mélange unique de gameplay merge-2 et de mécanismes de construction de royaumes. Les joueurs doivent aider le prince Edward et ses amis à restaurer un royaume détruit par un mystérieux pouvoir magique. Embarquez pour une aventure magique remplie de quêtes et percez le mystère derrière la chute du royaume.

Ce ne sont là que quelques exemples des jeux disponibles sur Apple Arcade. Les autres titres incluent Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia : TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon et Bold Moves+.

Il convient de noter qu'Apple Arcade est compatible avec les manettes sans fil PS5 et Xbox, permettant aux joueurs de profiter de ces jeux avec leur manette préférée.

Apple Arcade continue d'ajouter régulièrement de nouveaux jeux, avec des mises à jour et des versions prévues pour les mois à venir. Le seul mois de septembre devrait voir plus de 40 mises à jour de jeux et trois nouvelles versions.

Profitez de la gamme variée de jeux disponibles sur Apple Arcade et plongez dans le monde passionnant du jeu sur les appareils Apple.

Sources:

– Jeux Apple Arcade : Apple App Store