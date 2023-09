Apple a dévoilé ses derniers smartphones, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, offrant des performances améliorées, de nouvelles options de couleurs et un port USB-C. Les appareils conservent le même prix de départ que les modèles de l'année dernière, soit 799 $.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont respectivement équipés d’écrans de 6.1 pouces et de 6.7 pouces. Apple a annoncé que la luminosité maximale de ces écrans a été augmentée à 2000 15 nits, offrant ainsi une expérience visuelle plus dynamique. Les précommandes de l'iPhone 22 débuteront ce vendredi, avec un lancement officiel prévu le XNUMX septembre.

Une caractéristique remarquable des nouveaux iPhones est leur finition colorée élégante. Apple a parfaitement intégré les couleurs dans les extérieurs en verre, ce qui donne lieu à des finitions époustouflantes et accrocheuses. L'iPhone 15 est disponible en rose, jaune vert, bleu et noir, offrant aux utilisateurs un large éventail d'options adaptées à leur style personnel.

Le système de caméra de la série iPhone 15 a également reçu des améliorations significatives. Le modèle de base dispose désormais d’un capteur principal de 48 mégapixels, correspondant aux capacités de la série iPhone 14 Pro de l’année dernière. Ce capteur permet les modes de zoom optique 1x et 2x, ainsi que l'objectif ultra-large 0.5x habituel. Le mode Portrait a également été amélioré pour offrir de meilleures performances en basse lumière, avec l'avantage supplémentaire de s'activer automatiquement lors de la prise de vue avec l'appareil photo principal. De plus, les utilisateurs peuvent ajuster la mise au point après avoir pris une photo grâce à la fonction de préservation de la carte de profondeur.

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont alimentés par la puce A16 Bionic, dotée d'un processeur à six cœurs et d'un GPU à 5 cœurs. Cette puce est la même que celle que l’on retrouve dans les modèles iPhone 14 Pro, garantissant des performances et une efficacité exceptionnelles. La durée de vie de la batterie de l'iPhone 15 reste la même que celle de son prédécesseur, tandis que l'iPhone 15 Plus offre une durée d'utilisation encore plus longue grâce à une batterie interne plus grande. Le chargement peut désormais se faire via le nouveau port USB-C.

Un autre ajout notable à la série iPhone 15 est la puce ultra-large bande de deuxième génération, qui améliore considérablement la portée et la précision lors de la localisation d'objets. Precision Finding peut désormais diriger les utilisateurs directement vers une personne, en plus de localiser des éléments avec des AirTags attachés.

En termes de fonctionnalités de sécurité, Apple a étendu sa fonction d'urgence SOS via Satellite pour couvrir les situations d'assistance routière. Aux États-Unis, les membres de l'AAA peuvent bénéficier de ce service. La fonction Emergency SOS est fournie gratuitement pendant les deux premières années suivant l’achat d’un iPhone 15 ; cependant, les prix au-delà de cette période n'ont pas été divulgués.

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seront disponibles à l'achat le 22 septembre, l'iPhone 15 à partir de 799 $ et l'iPhone 15 Plus à partir de 899 $.

