Présentation des iPhone 15 Pro et Pro Max : les iPhones les plus puissants d'Apple à ce jour

Apple vient de dévoiler ses derniers smartphones haut de gamme, les iPhone 15 Pro et Pro Max. Dotés de fonctionnalités et offrant les performances les plus puissantes sur tous les smartphones, ces nouveaux modèles sont prêts à impressionner.

L'iPhone 15 Pro est livré avec un écran de 6.1 pouces, tandis que le Pro Max dispose d'un écran plus grand de 6.7 pouces. Les deux modèles sont alimentés par la puce A17 Pro, qui, selon Apple, offre des performances plus rapides que tout autre smartphone du marché. Avec un GPU amélioré, ces appareils devraient offrir une expérience de jeu améliorée.

L'un des changements notables cette année est l'inclusion d'un port USB-C au bas du téléphone, remplaçant le port Lightning traditionnel. Apple se vante que l'iPhone 15 Pro a des vitesses de transfert de 10 Gbit/s, ce qui facilite le transfert de fichiers volumineux comme des photos et des vidéos.

Les nouveaux iPhones sont dotés d'un boîtier en titane plus solide, ce qui les rend plus résistants que jamais. Ils sont disponibles en quatre couleurs différentes : noir, blanc, bleu et « naturel ». Apple a également introduit le bouton d'action, qui remplace le commutateur de sonnerie sur le côté gauche du téléphone. Ce bouton peut être personnalisé pour exécuter diverses fonctions, telles que l'ouverture de l'appareil photo ou l'allumage de la lampe de poche.

En termes de photographie, les iPhone 15 Pro et Pro Max offrent les meilleurs appareils photo d'Apple à ce jour. Équipés de sept objectifs distincts, dont un appareil photo amélioré de 48 mégapixels, ces appareils capturent de superbes photos avec des performances améliorées en basse lumière et une lumière parasite réduite. Les caméras utilisent également les systèmes d'IA d'Apple pour capturer des photos HEIF en pleine résolution et offrent plusieurs focales pour des options de prise de vue polyvalentes. De plus, les téléphones prennent en charge l’enregistrement de vidéos 4K60 ProRes et autorisent même le stockage externe via le port USB-C.

Alors que les modèles d'iPhone de base reçoivent des mises à niveau par rapport aux modèles Pro de l'année précédente, les iPhone 15 Pro et Pro Max servent de terrain d'essai pour les idées innovantes d'Apple. Avec leurs performances puissantes, leurs capacités avancées de caméra et leurs capacités USB-C, ces appareils repoussent les limites de ce qu’un iPhone peut faire.

Sources:

– Auteur : David Pierce

– Source : Le bord