Spotify contre Apple : dévoiler les différences dans les classements des podcasts

Dans le monde du podcasting, les bilans de fin d'année en matière de streaming sont très attendus pour mieux comprendre les habitudes de consommation des podcasts. Spotify et Apple ont récemment publié leurs meilleures listes de podcasts, présentant les émissions les plus populaires de l'année. Bien qu’il existe un certain chevauchement entre les deux listes, elles présentent en grande partie des podcasts différents, mettant en évidence les publics et les stratégies distincts de chaque plateforme.

Les 10 meilleurs podcasts d'Apple incluent les favoris des fans comme « Crime Junkie », « The Daily » et « This American Life ». En mettant fortement l'accent sur la criminalité réelle, les actualités et les marques de podcasts établies, les classements d'Apple s'adressent aux auditeurs de podcasts de longue date, qui ont tendance à être plus âgés. D'un autre côté, les 10 meilleures fonctionnalités de Spotify incluent « The Joe Rogan Experience », « Call Her Daddy » et « Serial Killers ». La liste de Spotify s'adresse davantage à un public plus jeune, en mettant l'accent sur les émissions de discussion de célébrités et le contenu original.

Notamment, Spotify met en évidence son propre contenu, quatre de ses 10 meilleures émissions étant des originaux Spotify. Bien que cette approche ait fait l’objet de certaines critiques dans le passé, Spotify s’est récemment éloigné de l’exclusivité, rendant ainsi nombre de ses podcasts largement disponibles. Le classement met également en lumière l’impact du marketing in-platform et des habitudes des auditeurs, qui contribuent au succès de certaines émissions.

Il est important de noter que ces classements donnent un aperçu de leurs plateformes respectives plutôt que de l'ensemble du secteur du podcasting. Selon l'étude trimestrielle d'Edison, « The Joe Rogan Experience » et « Crime Junkie » sont toujours populaires sur toutes les plateformes. Cependant, d'autres émissions, telles que "Tout est permis avec Emma Chamberlain" et "Serial Killers", peuvent avoir des classements différents dans les sondages en fonction des préférences des auditeurs.

En fin de compte, la différence dans les classements des podcasts met en évidence les diverses préférences des auditeurs sur chaque plateforme. Lors de l'analyse de ces listes, il est crucial de prendre en compte les données démographiques et les stratégies spécifiques de Spotify et d'Apple, ainsi que les comportements des auditeurs. Ces classements offrent des informations précieuses sur le paysage du podcasting, même s'ils ne reflètent pas nécessairement l'industrie dans son ensemble.

FAQ:

Pourquoi Spotify et Apple ont-ils des listes de meilleurs podcasts différentes ?

Spotify et Apple ont des audiences et des stratégies différentes, qui influencent leur classement dans les meilleurs podcasts. Apple a tendance à attirer des auditeurs plus âgés et se concentre sur les véritables crimes, les actualités et les marques de podcasts bien établies. En revanche, Spotify s'adresse à un public plus jeune et met l'accent sur les émissions de discussion de célébrités et le contenu original.

Pourquoi Spotify fait-il la promotion de son propre contenu dans ses meilleurs podcasts ?

Spotify présente son propre contenu dans ses meilleurs podcasts pour souligner la valeur de ses émissions originales et inciter les auditeurs à utiliser leur plateforme. Bien que critiqué par le passé, Spotify a récemment rendu ses podcasts largement disponibles, s'éloignant ainsi de l'exclusivité.

Les classements des podcasts de Spotify et d'Apple devraient-ils être considérés à l'échelle de l'industrie ?

Non, ces classements doivent être considérés comme un instantané de leurs plateformes respectives plutôt que comme une représentation complète de l’ensemble du secteur du podcasting. Des facteurs tels que les données démographiques des auditeurs, les stratégies de plateforme et les efforts promotionnels contribuent aux classements, les rendant spécifiques à chaque plateforme.