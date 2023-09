Apple renouvelle son partenariat avec Qualcomm pour les modems 5G

Apple a renouvelé son partenariat avec Qualcomm, garantissant que le géant de l'électronique grand public continuera à utiliser les systèmes Modem-RF Snapdragon 5G de Qualcomm dans ses smartphones jusqu'en 2026. Cette annonce intervient malgré les efforts antérieurs d'Apple pour développer ses propres modems et réduire sa dépendance à l'égard de Qualcomm.

Bien qu'Apple ait acquis l'activité modem en difficulté d'Intel en 2019, fournissant ainsi à l'entreprise les ressources nécessaires pour créer ses propres modems, il semble que le développement indépendant des modems par Apple n'ait pas encore abouti. L'accord avec Qualcomm indique qu'Apple s'appuie toujours sur des fournisseurs externes pour répondre à ses besoins en modems.

Développer ses propres modems aurait permis à Apple d'éviter les coûts et les redevances associés aux composants de Qualcomm, augmentant ainsi potentiellement la rentabilité de l'entreprise. Cependant, en renouvelant son partenariat avec Qualcomm, Apple s'assure de disposer d'un plan de secours au cas où son développement indépendant de modem n'avancerait pas aussi vite que prévu.

Bien que le nouvel accord ne soit pas exclusif, ce qui signifie qu'Apple peut toujours utiliser ses propres modems ou ceux d'autres fournisseurs, il souligne la dépendance continue de l'entreprise à l'égard de Qualcomm pour sa technologie de modem. Apple est un client important de Qualcomm, Apple et Samsung représentant 10 % ou plus des revenus consolidés de Qualcomm au cours de l'exercice 2022.

Le moment de l'annonce est remarquable, car il intervient juste avant l'événement annuel iPhone d'Apple, où la société devrait dévoiler son nouvel iPhone 15. Puisqu'il est peu probable que cette prochaine gamme de smartphones intègre le modem développé en interne par Apple, il est prévu qu'ils utiliseront le modem 5G et le frontal RF de Qualcomm.

Source : Qualcomm

Définitions:

– Systèmes Modem-RF Snapdragon 5G : gamme Qualcomm de modems 5G et de systèmes de radiofréquence utilisés dans les smartphones et autres appareils électroniques.

– Modem : appareil qui permet aux appareils de se connecter à Internet ou à d’autres réseaux en transmettant et en recevant des données.

– RF Front End : circuits d'un appareil qui gère la transmission et la réception de signaux radiofréquence.

– Redevances : frais payés par une entreprise pour utiliser la propriété intellectuelle ou les technologies d'une autre entreprise.