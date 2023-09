AOC CQ32G2S : un moniteur de jeu incurvé de 32 pouces pour moins de 300 $

By

L'AOC CQ32G2S est un moniteur de jeu incurvé QHD de 32 pouces qui offre un excellent rapport qualité-prix. Au prix de moins de 300 $, ce moniteur présente une courbure 1500R qui améliore l'expérience de jeu. Il dispose d'une dalle VA avec un véritable rapport de contraste de 4,000 1:XNUMX, offrant des noirs profonds et des couleurs saturées.

Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et la prise en charge de FreeSync et G-Sync, l'AOC CQ32G2S offre des performances de jeu fluides et réactives. Il dispose également de trois modes d'émulation HDR pour différents effets visuels.

En termes de qualité d'image, l'AOC CQ32G2S bénéficie d'une couverture de gamme DCI-P3 de 87 %, ce qui est supérieur à la moyenne pour sa gamme de prix. Le moniteur a une bonne précision des couleurs et ne nécessite que des ajustements mineurs pour atteindre un niveau élevé.

La qualité de fabrication de l'AOC CQ32G2S est solide, avec un support ergonomique et des haut-parleurs internes de 5 watts. Il dispose de toutes les entrées vidéo nécessaires, notamment DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0. Il lui manque cependant des ports USB.

Le moniteur présente une courbe 1500R, qui offre une immersion supplémentaire dans les jeux sans provoquer de distorsion de l'image. Le design est élégant et moderne, avec une fine lunette et un accent rouge en bas.

Dans l'ensemble, l'AOC CQ32G2S offre un bon rapport qualité-prix. C'est une option compétitive pour ceux qui recherchent un moniteur de jeu incurvé de 32 pouces sans se ruiner.

