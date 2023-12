Collection de jeux à venir Another Code : Recollection permet aux joueurs d'explorer la démo avant la sortie

Résumé : Another Code : Recollection, une collection de remakes de Nintendo Switch comprenant Another Code : Trace Memory et Another Code : R, devrait sortir le 19 janvier. Cependant, les joueurs peuvent désormais avoir un avant-goût du jeu en essayant la démo récemment publiée.

S'inspirant des jeux originaux, Another Code: Recollection offre aux joueurs une expérience passionnante de résolution de mystères. Avec ses énigmes bien conçues, ses graphismes immersifs et son récit intrigant, la collection promet de captiver à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus dans la série.

La sortie de la version démo permet aux joueurs d'avoir une idée des mécanismes de jeu et des graphismes améliorés qui accompagnent les versions remasterisées de Another Code : Trace Memory et Another Code : R. Elle constitue un teaser alléchant, laissant les joueurs attendre avec impatience la version complète. sortie de la collection.

Another Code: Recollection a reçu des critiques positives de la part des premiers joueurs qui ont loué son gameplay engageant et son attrait nostalgique. La combinaison d'énigmes complexes, de musique atmosphérique et de narration immersive crée une expérience de jeu immersive qui laissera à coup sûr une impression durable aux joueurs.

Avec la démo désormais disponible pour les joueurs, l'anticipation de la sortie d'Another Code: Recollection continue de croître. Les fans peuvent se préparer pour la sortie officielle de la collection et se préparer à un voyage passionnant rempli de mystère, d'aventure et de nostalgie.