Nintendo publie une démo pour un autre code très attendu : Recollection Collection

Les fans de Nintendo attendent avec impatience la sortie de Another Code : Recollection, une collection qui rassemble les remakes bien-aimés de Another Code : Trace Memory et Another Code : R pour la Switch. Et maintenant, les joueurs peuvent avoir un avant-goût de la collection avec la démo récemment publiée.

La démo fournit un aperçu du gameplay immersif et du scénario captivant que les joueurs peuvent attendre de Another Code: Recollection. Il permet aux joueurs de découvrir un échantillon des graphismes améliorés et des mécanismes de jeu qui ont été mis à jour pour la version Switch. Avec la sortie de la démo, les fans peuvent enfin avoir un aperçu de l'aventure nostalgique qui les attend.

Another Code : Trace Memory suit l'histoire d'Ashley, une jeune fille à la recherche de son père disparu sur une île. En cours de route, les joueurs doivent résoudre des énigmes et découvrir des secrets cachés pour progresser dans le jeu. Another Code: R continue l'histoire, emmenant les joueurs dans un nouveau voyage qui plonge plus profondément dans le passé d'Ashley. Les deux jeux combinent des éléments de mystère, d’aventure et de résolution d’énigmes pour créer une expérience de jeu captivante.

La sortie de la démo permet également aux joueurs de voir les améliorations et améliorations apportées aux remakes. Les graphismes ont été mis à jour pour tirer parti des capacités de la Switch, ce qui donne lieu à des visuels époustouflants qui donnent vie au monde du jeu. De plus, les mécanismes de jeu ont été affinés pour offrir une expérience plus fluide et plus intuitive.

La collection Another Code: Recollection devrait sortir le 19 janvier et les joueurs peuvent désormais précommander le jeu pour sécuriser leur copie. Avec la sortie de la démo, l'enthousiasme pour la collection atteindra certainement de nouveaux sommets alors que les fans attendent avec impatience l'occasion de se replonger dans ce voyage nostalgique.