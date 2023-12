Tout nouveau titre : Le projet de réaménagement obtient l'approbation pour la zone du centre commercial Briarwood à Ann Arbor

By

Le conseil municipal d'Ann Arbor a approuvé à l'unanimité un projet de réaménagement à usage mixte pour l'ancienne partie Sears du site du centre commercial Briarwood. Le projet, qui comprend de nouveaux logements et espaces commerciaux, remplacera l'ancien grand magasin et une partie du parking du centre commercial. Ce développement marque le premier changement majeur dans la région de Briarwood, et les responsables municipaux sont enthousiasmés par son impact positif.

L'équipe de développement prévoit de démolir le bâtiment vacant Sears, l'un des espaces phares du centre commercial, et de le remplacer par de nouveaux espaces commerciaux de deux étages. Ces espaces comprendront une épicerie et un grand espace de vente au détail, éventuellement un magasin d'articles de sport. De plus, un bâtiment de quatre étages sera construit sur une partie du parking du centre commercial, offrant 354 appartements.

La superficie totale du projet s'étendra sur environ 1,321,000 360 406 pieds carrés. La partie commerciale comprendra une place extérieure d’un demi-acre, 301 places de stationnement pour voitures et des dizaines de places de stationnement pour vélos. L'immeuble disposera de XNUMX places de parking, dont un garage sur quatre niveaux avec XNUMX places intégrées. L'accord de développement stipule également que l'immeuble doit être entièrement électrique, conformément aux objectifs de développement durable de la ville.

Simon Property Group, l'un des propriétaires du centre commercial, collabore avec Hines, un groupe immobilier, sur l'aspect logement du projet. L'ensemble des logements comprendra 73 studios, 173 logements d'une chambre, 96 logements de deux chambres et 12 logements de trois chambres. Le projet devrait comprendre deux cours intérieures, offrant aux résidents des espaces extérieurs supplémentaires.

L'approbation de ce projet de réaménagement devrait ouvrir la voie à un développement ultérieur dans la région de Briarwood. La grande propriété interconnectée appartient à diverses sociétés, et il est probable que les développements futurs se produiront petit à petit au fil du temps. Les membres du conseil municipal sont enthousiasmés par les changements positifs qui se produisent dans la communauté et espèrent voir davantage de projets comme celui-ci à l'avenir.