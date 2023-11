Offres Anker Nebula Black Friday : obtenez jusqu'à 40 % de réduction sur les projecteurs et les accessoires

By

Êtes-vous à la recherche d’un nouveau vidéoprojecteur ? Eh bien, vous avez de la chance car les premières offres du Black Friday d'Anker Nebula sont là, offrant jusqu'à 40 % de réduction sur leur gamme de projecteurs et d'accessoires. Une offre remarquable est le vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 1080p, désormais disponible pour seulement 449.99 $ (au prix initial de 700 $). Cela signifie que vous économiserez 250 $, ce qui représente une réduction substantielle sur un projecteur de haute qualité.

Le vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 1080p est un appareil riche en fonctionnalités doté d'une résolution de 1080p (4K pris en charge), vous permettant de projeter des images jusqu'à 120 pouces. Grâce à son zoom numérique, vous pouvez facilement ajuster la taille de l'image sans avoir à déplacer physiquement le projecteur. La technologie HDR10 offre des détails plus nets, des couleurs éclatantes et des noirs plus profonds, garantissant une expérience visuelle immersive.

Ce projecteur s'adresse également au contenu non HDR grâce à sa fonction Hybrid Log Gamma, qui le met à niveau en temps réel sans avoir à régler le menu des paramètres. De plus, les haut-parleurs alimentés par Dolby Digital Plus offrent un son surround à 360 degrés, rehaussant l'expérience cinématographique.

De plus, le vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 1080p est préchargé avec plus de 7,000 XNUMX applications, y compris des services de streaming populaires comme Prime Video, YouTube et Hulu. Ses options de connectivité incluent des capacités HDMI, USB-A, Wi-Fi, Bluetooth et mise en miroir pour votre téléphone ou ordinateur portable.

Si vous recherchez un projecteur doté de fonctionnalités encore plus impressionnantes, ne manquez pas le projecteur de cinéma maison et de jeu laser compact à courte focale Optoma. Il peut projeter un écran de 120 pouces à seulement quatre pieds de distance et offre une résolution 4K UHD, ainsi qu'un rapport de contraste de 500,000 1:973 pour des visuels époustouflants. Les prix des différents modèles varient de 2,600 $ à XNUMX XNUMX $.

Avec ces offres Anker Nebula Black Friday, vous pouvez améliorer vos soirées cinéma et vos sessions de jeu en obtenant un vidéoprojecteur de haute qualité à une fraction de son prix d'origine. Ne manquez pas cette opportunité et saisissez votre offre préférée avant qu'elle ne soit épuisée !

Foire aux Questions

Quelle est la résolution du vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 1080p ? Le vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 1080p offre une résolution de 1080p, avec prise en charge du 4K. Puis-je ajuster la taille de l’image sans déplacer physiquement le projecteur ? Oui, le vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 1080p dispose d'une fonction de zoom numérique qui vous permet d'ajuster la taille de l'image sans avoir à déplacer physiquement le projecteur. Le projecteur est-il compatible avec le contenu non HDR ? Oui, le vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 1080p est doté d'Hybrid Log Gamma (HLG) qui met à l'échelle le contenu non HDR en temps réel. Quelles applications sont préchargées sur le projecteur ? Le vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 1080p est livré avec plus de 7,000 XNUMX applications, dont des applications populaires comme Prime Video, YouTube et Hulu. Quelles sont les options de connectivité du projecteur ? Le projecteur offre des connexions HDMI et USB-A, ainsi qu'une connectivité sans fil via Wi-Fi et Bluetooth. Il peut également être diffusé en miroir depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable.