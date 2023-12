Voitures classiques volées dans un parking à Rocky River, Ohio

Plusieurs voitures classiques ont été signalées volées dans un parking à Rocky River, Ohio, selon la police locale. Les vols ont été filmés par vidéo de surveillance, montrant les voleurs s'enfuir avec deux véhicules anciens de valeur le 26 novembre. Mark Condrich, propriétaire de l'une des voitures volées, une Chevrolet Impala super sport 1966 décapotable automatique de 396, a exprimé son choc et sa colère face à l'incident. incident. Il avait acheté la voiture comme objet de collection en 1999. L'autre véhicule volé était une Pontiac GTO 1970 avec toit rigide. Les deux voitures étaient entreposées dans un garage souterrain sécurisé, difficilement visible depuis les rues.

Dans une interview, Condrich a émis l'hypothèse que les voleurs devaient avoir une connaissance préalable du bâtiment et de son agencement puisque les voitures n'étaient pas facilement accessibles. Il estime la valeur de son Impala à environ 60,000 1,000 $, mais la valeur sentimentale du véhicule, notamment les souvenirs associés aux balades estivales avec ses enfants, est incalculable. Condrich offre une récompense de XNUMX XNUMX $ à toute personne possédant des informations permettant de retrouver les voitures volées.

En réponse à l'incident, le propriétaire du bâtiment a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires et la police contacte les entreprises voisines dans l'espoir de trouver des pistes potentielles grâce à leurs caméras de sécurité.

Ce malheureux incident rappelle aux autres propriétaires de voitures classiques de la région de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs précieux véhicules. Le vol de voitures, en particulier de voitures anciennes et de collection, continue d'être un problème persistant, et les propriétaires sont invités à maintenir des mesures de sécurité appropriées et à garder leurs véhicules bien protégés.