La mise à jour Android TV 12 est déployée pour la Xiaomi Mi Box S de première génération

La Xiaomi Mi Box S de première génération, un appareil de streaming lancé en 2018, a récemment reçu une mise à jour inattendue d'Android TV 12. Cette mise à jour intervient après un écart important depuis la dernière mise à jour majeure, qui était Android 9 en 2020.

Cependant, bien que la mise à jour soit une bonne surprise, il semble qu’elle ne soit pas prête pour tous les utilisateurs. De nombreux fils de discussion sur Reddit signalent des problèmes avec la mise à jour, tels que la sortie audio optique manquante en option dans les paramètres et, dans certains cas, l'appareil cessant complètement de fonctionner. En raison de ces problèmes, il est conseillé aux utilisateurs de la Xiaomi Mi Box S de première génération d'éviter d'installer la dernière mise à jour.

Selon @AndroidTV_Rumor sur Twitter, ce sera la dernière mise à jour que la puce de cette génération particulière de Mi Box S pourra gérer. Par conséquent, les futures mises à jour majeures de la plateforme ne sont plus possibles. Cependant, on espère que Xiaomi résoudra les problèmes liés à la mise à jour actuelle et publiera une version révisée pour résoudre ces problèmes.

Android TV est un système d'exploitation conçu pour les téléviseurs et les appareils de streaming. Il fournit une interface conviviale et un accès à diverses applications et services à des fins de divertissement. Xiaomi Mi Box S est un appareil de streaming produit par Xiaomi, permettant aux utilisateurs de diffuser du contenu provenant de diverses sources sur leur téléviseur.

