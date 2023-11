Nouvel avertissement Android : soyez conscient des anciennes versions !

By

Si vous êtes un utilisateur Android, il est essentiel de lire attentivement cet article car il pourrait potentiellement vous éviter un problème important à l'avenir. Le ministère de l'informatique et de l'information a émis une alerte critique à l'intention des utilisateurs d'Android, avertissant que si votre téléphone dispose d'une version antérieure à Android 13, vous devez être prudent car n'importe qui peut facilement le pirater.

Il existe plusieurs vulnérabilités logicielles dans toutes les versions inférieures à Android 13, permettant aux pirates d'accéder à votre appareil et même de transférer de l'argent depuis votre compte bancaire. Les versions Android alertées incluent Android 1, Android 11, Android 12, Android 12L et Android 13.

De plus, le gouvernement a identifié des failles matérielles dans Android 11 et Android 12 ainsi que des vulnérabilités logicielles. Cela inclut les composants de MediaTek, Qualcomm et d'autres fabricants. Les problèmes logiciels vont des problèmes du système Google Play aux cadres système.

Suite à cette alerte, Google a rapidement répondu aux problèmes en publiant une mise à jour pour réparer le logiciel de votre téléphone. Il n’y a donc pas lieu de paniquer. Ils ont également publié des directives consultatives, conseillant aux utilisateurs de mettre à jour leur téléphone immédiatement s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Questions fréquentes

1. Quelles sont les versions d’Android concernées ?

Les versions Android concernées incluent Android 1, Android 11, Android 12, Android 12L et Android 13.

2. Existe-t-il également des vulnérabilités matérielles ?

Oui, des failles matérielles sont présentes dans Android 11 et Android 12.

3. Google a-t-il publié une mise à jour ?

Oui, Google a publié une mise à jour pour corriger les vulnérabilités logicielles.

4. Comment puis-je protéger mon téléphone ?

Assurez-vous de toujours garder votre téléphone à jour avec les derniers correctifs et mises à jour fournis par Google. Évitez de cliquer sur des liens inconnus et évitez de télécharger des applications à partir de plateformes autres que Google Play.