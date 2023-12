By

Les propriétaires de petites entreprises d'Andersonville se regroupent pour protester contre le projet de Foxtrot d'ouvrir un nouvel emplacement dans le quartier. Le dépanneur haut de gamme basé à Chicago a fait face à une opposition farouche de la part des entreprises locales, qui affirment que l'afflux de chaînes de magasins nuit à la communauté.

Mia Sakai, propriétaire d'Ándale Market, un dépanneur local, est particulièrement préoccupée par la décision de Foxtrot d'ouvrir ses portes sur Clark Street. Elle affirme que Foxtrot a fait des achats dans son magasin, reproduit ses produits et conclu des contrats avec les mêmes fournisseurs, portant ainsi atteinte à son activité.

Pour se rassembler contre les projets de Foxtrot, Sakai a mené un effort qui a abouti à l'envoi d'une lettre, signée par 41 propriétaires de petites entreprises représentant 35 entreprises locales, aux autorités municipales s'opposant à l'entrée de Foxtrot dans le quartier. De plus, une pétition publique contre les projets de Foxtrot a recueilli près de 1,400 XNUMX signatures.

L’opposition à Foxtrot s’inscrit dans une réaction plus large contre la présence croissante des chaînes de magasins nationales à Andersonville. Le quartier, connu pour sa philosophie de « magasinage local », a vu des chaînes notables telles que Warby Parker, Jeni's Ice Cream et Taco Bell ouvrir des succursales, déplaçant ainsi des entreprises locales de longue date.

Les critiques soutiennent que les chaînes de magasins ont un impact négatif sur la communauté en détournant l'argent des entreprises locales. La capacité des chaînes à absorber les pertes et à les compenser par d’autres moyens, comme le commerce électronique ou les bénéfices réalisés ailleurs, désavantage également les petites entreprises.

L'intérêt de Foxtrot pour Andersonville survient alors que la société a levé des fonds importants pour son expansion dans d'autres villes. Le magasin proposé à Andersonville offrirait des services de consommation d'alcool sur place, de sièges extérieurs et de livraison.

Alors que Foxtrot a contacté ses voisins et les autorités pour tenter d'obtenir du soutien, la communauté reste ferme dans son opposition. Les propriétaires de petites entreprises craignent que l'entrée de Foxtrot et d'autres chaînes de magasins n'érode davantage le caractère unique et indépendant d'Andersonville.