Sortie d'une nouvelle édition de Monopoly à San Jose, célébrant les monuments et l'histoire locaux

L'édition très attendue de Monopoly à San Jose a été officiellement publiée le 20 novembre 2023, avec un événement spécial organisé dans l'emblématique Winchester Mystery House. Cette version unique du jeu de société classique rend hommage à la riche histoire et aux monuments de San José, capturant l'essence de la ville pour les générations à venir.

Le plateau de jeu présente une variété de monuments et d'entreprises locales remarquables, notamment la Winchester Mystery House et Original Joe's, qui occupent les endroits convoités qui seraient généralement Boardwalk et Park Place. Les autres destinations populaires figurant sur le tableau incluent Santana Row, la place San Pedro, la Plaza de Cesar Chavez et Tech Interactive.

Le maire de San Jose, Matt Mahan, a exprimé son enthousiasme face à cette sortie, déclarant que le jeu offre une merveilleuse opportunité de célébrer l'histoire et la culture de la ville. Il a souligné l'importance de préserver les monuments locaux et de veiller à ce qu'ils soient commémorés d'une manière aussi unique.

L'édition San Jose de Monopoly est désormais disponible à l'achat chez divers détaillants, dont Amazon et CVS, pour 39.95 $. Le jeu a été créé par Top Trumps et sous licence Hasbro, garantissant une expérience de jeu agréable et de haute qualité.

FAQ:

Q : Où puis-je acheter l'édition San Jose de Monopoly ?

R : Le jeu est disponible à l'achat chez des détaillants tels qu'Amazon et CVS.

Q : Combien coûte le jeu ?

R : L'édition San Jose de Monopoly coûte 39.95 $.

Q : Quels monuments figurent sur le plateau de jeu ?

R : La Mystery House de Winchester, Original Joe's, Santana Row, la place San Pedro, la Plaza de Cesar Chavez et Tech Interactive font partie des monuments inclus dans le jeu.

Q : Quelle entreprise a créé le jeu ?

R : L'édition San Jose de Monopoly a été créée par Top Trumps et sous licence Hasbro.

