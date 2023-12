De nouvelles connaissances sur l'histoire climatique de la Terre révèlent une plus grande sensibilité aux gaz à effet de serre

By

Une analyse complète de l’histoire climatique de la Terre s’étalant sur des millions d’années a révélé que la planète est nettement plus sensible aux gaz à effet de serre qu’on ne le pensait auparavant. Cette nouvelle recherche suggère que les modèles climatiques actuels pourraient sous-estimer le potentiel de réchauffement à long terme provoqué par les émissions de dioxyde de carbone.

Pour déterminer l'impact de nos émissions de carbone sur le climat de la Terre, il faut comprendre dans quelle mesure la planète se réchauffe en réponse à l'augmentation des niveaux de CO2. Cette sensibilité est influencée par des boucles de rétroaction impliquant les nuages, la fonte des calottes glaciaires et d’autres facteurs.

Pour mieux comprendre cette sensibilité, les scientifiques étudient souvent les changements climatiques passés. Cependant, en raison des limites des échantillons de carottes de glace, les chercheurs s’appuient sur des proxys pour reconstruire les températures et les niveaux de CO2 atmosphériques à une époque encore plus lointaine. Divers indicateurs, tels que la densité des pores des feuilles des plantes ou les niveaux d'isotopes dans les coquilles d'organismes marins fossilisés, fournissent des indicateurs des concentrations passées de CO2.

Une équipe internationale de plus de 80 chercheurs a mené une étude approfondie, créant une image plus précise des anciens niveaux de CO2. Cette meilleure compréhension permet aux scientifiques de contextualiser les niveaux actuels de CO2 atmosphérique dans un passé lointain. Des estimations récentes suggèrent que les niveaux de CO2 comparables à ceux d'aujourd'hui étaient présents pour la dernière fois il y a environ 14 millions d'années, bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant.

La comparaison de ces nouvelles données sur le CO2 avec les enregistrements de température révèle la sensibilité du climat terrestre aux changements de dioxyde de carbone. Alors que les modèles climatiques estiment une augmentation de température de 1.5°C à 4.5°C pour un doublement du CO2 atmosphérique, les résultats suggèrent une augmentation de température plus élevée de 5°C à 8°C.

Cependant, il est important de noter que les échelles de temps de l’étude englobent des centaines de milliers d’années, et non les échelles de temps plus courtes liées aux expériences humaines. Par conséquent, il ne fournit pas de prévisions précises sur les températures mondiales en 2100. Les effets en cascade complexes du changement climatique mettent du temps à se manifester pleinement.

De plus, les vastes échelles de temps couvertes par l’étude peuvent masquer des détails plus fins sur la sensibilité climatique. Le climatologue Michael Mann souligne que la sensibilité du climat passé pourrait différer des estimations actuelles, ce qui pourrait expliquer les valeurs plus élevées trouvées dans cette recherche.

Bien que cette nouvelle compréhension de l’histoire profonde du climat de la Terre ne s’applique pas directement au réchauffement actuel provoqué par l’homme, elle réitère la relation étroite entre le CO2 et les températures mondiales. Cela souligne la nécessité urgente de lutter contre la poursuite de la combustion des combustibles fossiles, compte tenu des conséquences potentielles mises en évidence par cette étude.

