Cleveland classée parmi les villes les moins sûres des États-Unis

Une analyse récente a révélé que Cleveland, dans l'Ohio, ainsi qu'une autre ville de l'État, sont considérées comme l'une des villes les moins sûres des États-Unis. Même si cela ne surprend pas les habitants de Cleveland, la ville est aux prises avec une recrudescence de la violence depuis 2023, en passe d'atteindre un nombre record d'homicides, jamais vu depuis quatre décennies. L'analyse, menée par Scholaroo, un site Web qui aide les étudiants à obtenir des bourses, a classé 150 villes sur la base de divers indicateurs de criminalité et de sécurité par habitant.

Dans l'étude, Cleveland était classée au 142e rang, tandis que Cincinnati s'en sort légèrement moins bien au 147e rang. Cependant, c'est Détroit, dans le Michigan, qui termine en bas de la liste, revendiquant le titre de ville la moins sûre. D’un autre côté, l’analyse a également révélé que St. Paul, dans le Minnesota, est devenue la grande ville la plus sûre des États-Unis.

En examinant les taux de criminalité spécifiques, Cleveland et Cincinnati se sont retrouvées parmi les cinq dernières villes ayant les taux de vols les plus élevés. Cincinnati, en particulier, se classe avant-dernière pour le taux le plus élevé de cambriolages de maisons et dernière pour les larcins et les vols.

L'analyse de Scholaroo a utilisé une échelle de 100 points pour évaluer des paramètres tels que le nombre de policiers, le taux de meurtres, les vols, les agressions et les fusillades, dans le but de mesurer avec précision la sécurité de chaque ville. Les scores obtenus ont ensuite servi à déterminer le classement des villes.

Il est indéniablement inquiétant de voir Cleveland figurer en bonne place sur une telle liste. La ville, aux côtés de ses habitants, doit lutter activement contre la montée des niveaux de violence et œuvrer à la mise en œuvre de mesures efficaces pour améliorer la sécurité de ses habitants. De plus, cette analyse nous rappelle brutalement l’importance d’investir dans la sécurité communautaire et de créer un environnement où chacun peut se sentir en sécurité.

