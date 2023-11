Une analyse complète du cyberharcèlement : facteurs influençant la perpétration et la victimisation

La prévalence croissante des technologies numériques et d’Internet a donné naissance à une nouvelle forme d’intrusion personnelle connue sous le nom de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est défini comme une communication électronique répétée et indésirable qui provoque peur et détresse chez les victimes. Même si cela n’implique pas de violence physique comme le harcèlement hors ligne, cela peut avoir de graves conséquences émotionnelles et psychologiques. Avec plus de 1.3 million de personnes victimes de cyberharcèlement chaque année, il est crucial de comprendre les facteurs qui contribuent à ce type de victimisation.

Une étude récente menée par un chercheur de la Sam Houston State University (SHSU) s'est penchée sur la recherche sur le cyberharcèlement pour identifier les facteurs associés à la fois à la perpétration et à la victimisation. L’étude a examiné près de 60 études menées entre 2002 et 2022, principalement aux États-Unis, mais également dans d’autres pays comme l’Australie, la Belgique, l’Espagne, la Turquie, le Canada, le Chili, l’Égypte, l’Angleterre et le Portugal. Les participants comprenaient à la fois des adultes et des adolescents.

L'étude a utilisé une approche méta-analytique à trois niveaux pour identifier la validité relative des prédicteurs liés aux facteurs sociodémographiques, aux expériences de base, aux facteurs de risque et aux domaines de protection. Les résultats de l’étude ont révélé que le domaine du contexte avait l’impact le plus significatif sur la perpétration et la victimisation du cyberharcèlement, suivi du domaine du risque. Toutefois, les domaines sociodémographiques et protecteurs n’ont pas eu d’effet significatif.

L’étude a également révélé que les personnes qui adoptent des comportements cyber-agressifs s’exposent au risque de cyberharcèlement ou de représailles de la part des victimes. Les expériences délictueuses, tant en ligne que hors ligne, étaient fortement corrélées à la victimisation en cyberharcèlement. Les traits de personnalité et psychologiques, tels que le stress, l'anxiété et la dépression, ainsi que les traits relationnels à risque, comme les comportements de tricherie et la jalousie amoureuse, étaient associés à la fois à la perpétration et à la victimisation du cyberharcèlement.

Ces résultats peuvent fournir des informations précieuses pour l’élaboration de stratégies de prévention visant à lutter contre le cyberharcèlement. En comprenant les facteurs qui contribuent au cyberharcèlement, les institutions et les gouvernements peuvent allouer efficacement des ressources limitées et cibler les efforts de prévention là où ils sont le plus nécessaires. Les stratégies de prévention doivent tenir compte du chevauchement entre la violence hors ligne et la cyberviolence, ainsi que des facteurs contextuels qui augmentent le risque de perpétration et de victimisation.

QFP

Qu'est-ce que le cyberharcèlement ?

Le cyberharcèlement fait référence aux communications électroniques répétées et indésirables qui provoquent peur et détresse chez les victimes. Cela implique l’utilisation de technologies, comme Internet, pour harceler, intimider ou menacer des individus.

Le cyberharcèlement est-il courant ?

Selon le ministère américain de la Justice, plus de 1.3 million de personnes sont victimes de cyberharcèlement chaque année. L’utilisation généralisée des technologies numériques et d’Internet a contribué à l’augmentation des incidents de cyberharcèlement.

Quels sont les facteurs associés au cyberharcèlement ?

L’étude a identifié plusieurs facteurs associés au cyberharcèlement, notamment les expériences vécues, les facteurs de risque et certains traits de personnalité et psychologiques. Les expériences délictueuses, tant en ligne que hors ligne, étaient fortement corrélées à la victimisation en cyberharcèlement.

Comment ces résultats peuvent-ils aider à prévenir le cyberharcèlement ?

Comprendre les facteurs qui contribuent au cyberharcèlement peut éclairer l’élaboration de stratégies de prévention. En ciblant les facteurs qui se chevauchent entre la violence hors ligne et la cyberviolence, les efforts de prévention peuvent être plus efficaces pour lutter contre le cyberharcèlement et protéger les victimes potentielles.