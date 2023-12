Révolutionner le stockage d’énergie : le rôle du béton

Le béton, matériau de construction ancestral, est désormais à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à lutter contre le changement climatique et à répondre à la demande énergétique croissante des villes et des industries modernes. Alors que les gouvernements du monde entier recherchent des solutions alternatives et sûres de production et de stockage d’énergie, les matériaux de stockage d’énergie thermique (TES) sont devenus un élément crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et il s’avère que le béton joue un rôle important dans cette révolution.

Dans sa forme traditionnelle, le béton est composé de ciment, d'eau, de sable et de gravier. Cependant, les chercheurs ont découvert qu’en ajoutant d’autres substances au mélange, les propriétés de stockage d’énergie thermique du béton peuvent être considérablement améliorées. Par exemple, les cendres volantes, un sous-produit de la combustion du charbon, ont démontré une conductivité thermique et une capacité de stockage de chaleur supérieures lorsqu'elles sont ajoutées au béton.

De plus, le béton haute performance (BHP), connu pour sa résistance et sa durabilité avancées, a également montré un énorme potentiel dans les applications de stockage d'énergie thermique. Avec ses propriétés thermiques améliorées combinées à ses caractéristiques mécaniques, le HPC est un choix prometteur pour les dernières avancées en matière de stockage d'énergie.

Un domaine d’intérêt particulier est le béton léger contenant des matériaux à changement de phase (PCM). Le PCM est une substance capable d'absorber et de libérer de la chaleur lors d'une transition de phase. En infusant du PCM liquide dans du béton poreux, les chercheurs ont réussi à améliorer l’isolation des murs sans avoir besoin d’augmenter leur épaisseur. Cette percée permet à des structures telles que les salles de durcissement pour les éléments préfabriqués en béton de conserver une chaleur importante à des températures élevées pendant des périodes prolongées.

L’ajout de granulats PCM au béton a donné des résultats fascinants. Le coefficient de conductivité thermique (k) du matériau, représentant sa capacité à conduire la chaleur, s'améliore à mesure que la teneur en granulats PCM augmente. De plus, le béton contenant des agrégats PCM hybrides (une combinaison de PCM solides et liquides) a démontré une chaleur latente plus élevée, ce qui le rend plus efficace pour stocker la chaleur à des températures élevées par rapport au béton contenant des agrégats PCM uniques.

En plus du PCM, les chercheurs ont également exploré l’utilisation de béton nano-ingénierie pour un stockage d’énergie supérieur. En incorporant des matériaux à changement de phase microencapsulés (m-PCM) ainsi que des nanotubes de carbone à parois multiples (MWCNT) et de la fumée de silice (SF), les propriétés mécaniques et thermiques du composite cimentaire sont améliorées. Ces avancées se sont avérées efficaces pour réduire les besoins énergétiques liés à la régulation thermique, faisant du béton nano-ingénierie une solution active pour les environnements extrêmement froids.

Alors que le monde continue de faire face aux défis du changement climatique et de la demande croissante d’énergie, le béton apparaît comme un allié crucial dans la quête de solutions de stockage d’énergie durables et efficaces. Sa polyvalence, son adaptabilité et sa capacité à stocker et restituer de l’énergie thermique en font un outil puissant dans la lutte contre le réchauffement climatique.

QFP

Q : Qu'est-ce que le stockage d'énergie thermique (TES) ?

R : Le stockage de l'énergie thermique est le processus de stockage de l'énergie thermique provenant de sources renouvelables ou conventionnelles pour être utilisée ultérieurement.

Q : Que sont les matériaux à changement de phase (PCM) ?

R : Les matériaux à changement de phase sont des substances capables d'absorber et de libérer de la chaleur pendant leur transition de phase.

Q : Qu’est-ce que le béton haute performance (BHP) ?

R : Le béton haute performance est un type de béton qui présente une résistance et une durabilité améliorées par rapport au béton traditionnel.

Q : Qu’est-ce que le béton nano-ingénierie ?

R : Le béton nano-ingénierie est un type de béton qui incorpore des nanoparticules ou des nanostructures pour améliorer ses propriétés, telles que la résistance mécanique et la conductivité thermique.

