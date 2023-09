Le téléviseur Hisense ULED X : une révolution dans la technologie de rétroéclairage

Le téléviseur Hisense ULED X révolutionne la façon dont nous expérimentons la technologie de rétroéclairage. L’un des principaux problèmes du rétroéclairage est qu’il peut s’infiltrer, effaçant les noirs et créant des halos autour des objets lumineux. Les fabricants de téléviseurs ont tenté de résoudre ce problème en utilisant des lumières LED qui peuvent être éteintes derrière des zones censées être noires. Cette technique, connue sous le nom de zones de gradation, a donné des résultats mitigés, conduisant souvent à des artefacts tonals et à un alignement imparfait.

Cependant, le téléviseur Hisense ULED X adopte une approche différente. Avec ses 20,000 5,000 rétroéclairages mini-LED répartis en XNUMX XNUMX zones de gradation, ce téléviseur offre un plus grand nombre de zones que la plupart des autres modèles du marché. Le résultat est une amélioration remarquable de la qualité et de la précision de l’image. Les noirs sont beaucoup plus foncés et les couleurs sont riches et vibrantes.

En termes de comparaison, les téléviseurs LCD sont généralement considérés comme meilleurs que les OLED pour les pièces bien éclairées. Cependant, le téléviseur ULED X offre des niveaux de noir impressionnants, une floraison minimale et une saturation des couleurs profonde, ce qui le rend impossible à distinguer des téléviseurs OLED à bien des égards. De plus, l'ULED X brille en termes de luminosité maximale, surpassant la plupart des téléviseurs LCD.

Lors d'un examen approfondi, le téléviseur ULED X a constamment impressionné par sa qualité d'image, surpassant même certains des meilleurs téléviseurs du marché. Un contenu de haute qualité avec un encodage à plage dynamique élevée a mis en valeur les capacités de l'ULED X, la majorité des scènes étant préférées à celles d'un concurrent majeur.

Cependant, il y a quelques inconvénients à considérer. Les commandes vocales de l'ULED X sont limitées et son système d'exploitation Vidaa peut ne pas offrir le même niveau de prise en charge des applications qu'Android TV. Pour ceux qui comptent sur des applications spécifiques, il est conseillé de vérifier la disponibilité avant d'acheter l'ULED X.

Dans l’ensemble, le téléviseur Hisense ULED X offre une avancée significative en matière de technologie de rétroéclairage. Sa qualité d'image exceptionnelle, ses niveaux de noir impressionnants et ses couleurs vives en font un concurrent de premier plan sur le marché de la télévision. Même s’il présente certaines limites, il mérite certainement d’être reconnu comme l’un des meilleurs téléviseurs actuellement disponibles.

