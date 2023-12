L'Ohio obtient un financement pour la planification d'itinéraires ferroviaires à grande vitesse

L'Ohio a réussi à obtenir un financement de la Federal Railroad Administration pour planifier des lignes ferroviaires à grande vitesse entre plusieurs grandes villes de l'État. Un financement de 500,000 XNUMX $ sera alloué à la planification de chacun des quatre itinéraires proposés, y compris les corridors de Cincinnati, Columbus, Dayton et Cleveland.

Cette annonce intervient alors que le bureau du gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, a exprimé la nécessité d'une planification approfondie pour déterminer la faisabilité de la mise en œuvre de services ferroviaires voyageurs au sein de l'État. Les études menées viseront à identifier les coûts potentiels, la rentabilité et les éventuelles subventions publiques nécessaires à l'exploitation des lignes ferroviaires.

L'objectif du gouvernement est de comprendre la demande de trains de voyageurs parmi les habitants de l'Ohio, d'évaluer la viabilité des différents horaires de service et de comparer l'abordabilité et les gains de temps du transport ferroviaire avec d'autres modes de transport. L'objectif ultime est de fournir des options de transport améliorées, d'élargir les opportunités, de stimuler la croissance des entreprises et de créer des opportunités d'emploi tout en favorisant les liens entre les communautés de l'Ohio et la grande région du Midwest.

Une partie du travail de planification consistera à identifier les projets de construction d'immobilisations nécessaires au lancement ou à l'expansion des services ferroviaires voyageurs dans les zones désignées. Les responsables d'Amtrak et les dirigeants locaux ont manifesté un fort soutien à la création d'un nouveau service ferroviaire interurbain reliant Dayton aux principales villes de l'Ohio.

Un financement supplémentaire sera également fourni pour les travaux de planification dans d'autres corridors, tels que Cleveland-Toledo-Detroit, Chicago-Fort Wayne-Columbus-Pittsburgh et le corridor Midwest Connect traversant diverses villes de l'Ohio. Il est également prévu d'augmenter la fréquence du service Cardinal de trois jours par semaine à une fréquence quotidienne, offrant ainsi une connectivité améliorée entre New York, Washington, DC et Chicago.

L'engagement de l'Ohio à investir dans la planification ferroviaire à grande vitesse représente un pas en avant important dans la fourniture d'options de transport efficaces et durables à ses résidents et à ses navetteurs.

