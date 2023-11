L'AS7058 : révolutionner la surveillance de la santé dans les appareils portables

La recherche d’une solution tout-en-un de surveillance de la santé pour les appareils portables est depuis longtemps le Saint Graal de la technologie. Cette semaine, Ams Osram a annoncé un développement révolutionnaire qui nous rapproche encore plus de cet objectif. Découvrez l'AS7058, une puce de pointe qui intègre plusieurs mesures de signes vitaux dans un seul appareil, ouvrant la voie à des appareils portables à faible consommation capables de surveiller avec précision notre santé.

L'AS7058, également connu sous le nom de frontal analogique (AFE), est spécialement conçu pour les montres intelligentes, les bagues intelligentes et autres appareils portables. Sa conception compacte et efficace, mesurant seulement 2.82 mm × 2.55 mm, change la donne dans le monde de la technologie de surveillance de la santé.

Alors, qu’est-ce qui distingue l’AS7058 des autres appareils ? Examinons de plus près ses principales caractéristiques et fonctionnalités :

Photopléthysmogramme (PPG)

L'AS7058 intègre un système d'acquisition PPG avancé, équipé de jusqu'à huit LED et huit entrées photodiode. En émettant de la lumière dans la peau et en mesurant la lumière réfléchie ou absorbée par les vaisseaux sanguins, la technologie PPG détecte les changements de volume sanguin à l'intérieur des tissus humains. Cela permet une surveillance transparente de la fréquence cardiaque et d’autres signes vitaux.

Electrocardiogramme (ECG)

Composant essentiel de l'évaluation de la santé cardiaque, la fonctionnalité de mesure ECG de l'AS7058 utilise des électrodes montées sur la peau pour détecter l'activité électrique générée par le cœur. Avec une impédance d'entrée élevée, un faible bruit et un excellent taux de réjection en mode commun, cette puce garantit une surveillance cardiaque fiable et précise, conforme aux normes internationales pour les systèmes ECG ambulatoires.

Impédance corporelle (BioZ)

La mesure BioZ est essentielle pour évaluer la composition corporelle, y compris la masse grasse et musculaire, ainsi que l'état hydrique et le débit cardiaque. Le canal BioZ de l'AS7058 présente une gamme de courants et de fréquences d'excitation, ainsi qu'une impédance d'entrée élevée et un filtre passe-bas, ce qui le rend adapté aux applications de diagnostic médical et de suivi de la condition physique.

Activité électrodermique (AED)

En mesurant la conductance électrique de la peau, l'AS7058 peut fournir des informations précieuses sur les niveaux d'excitation psychologique ou physiologique. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour suivre le stress et les émotions. Affecté par les niveaux d'humidité de la peau, l'EDA est étroitement liée à l'activité des glandes sudoripares contrôlées par le système nerveux sympathique.

Avec son intégration avancée des mesures PPG, ECG, BioZ et EDA, l'AS7058 repousse les limites de la technologie de surveillance de la santé. En combinant plusieurs mesures de signes vitaux dans un seul appareil compact, il représente un pas en avant pour les applications grand public et médicales. De plus, les améliorations de conception de l'AS7058, telles que le contrôle automatique du décalage et les CAN haute résolution, garantissent une surveillance précise et fiable dans diverses conditions environnementales.

Alors que la demande de solutions intégrées de surveillance de la santé continue d’augmenter, l’AS7058 inaugure une nouvelle ère pour les appareils portables. Son impact potentiel sur le bien-être individuel et les diagnostics médicaux ne peut être surestimé. Préparez-vous à un avenir où les appareils portables suivront sans effort notre santé, offrant des informations inestimables sur notre bien-être général.

QFP

Q : Qu'est-ce qu'un frontal analogique (AFE) ?

R : Un frontal analogique, ou AFE, est un système électronique spécialisé qui fait l'interface entre les capteurs analogiques et les systèmes de traitement numérique, que l'on trouve souvent dans des appareils tels que les appareils portables. Il amplifie et conditionne les signaux faibles des capteurs, les rendant ainsi adaptés au traitement numérique en aval.

Q : Comment l'AS7058 mesure-t-il la composition corporelle et d'autres signes vitaux ?

R : L'AS7058 utilise diverses techniques et capteurs pour mesurer différents signes vitaux. Pour la composition corporelle, il utilise l'impédance corporelle (BioZ), qui mesure l'impédance des tissus corporels à un courant électrique appliqué. D'autres signes vitaux, tels que la fréquence cardiaque et la conductance cutanée, sont surveillés à l'aide des technologies PPG, ECG et EDA.

Q : L'AS7058 peut-il être utilisé en milieu médical ?

R : Absolument ! La fiabilité, la précision et la conformité de l'AS7058 aux normes internationales le rendent adapté aux diagnostics médicaux, notamment aux systèmes ECG ambulatoires et à d'autres applications de soins de santé. Cependant, il répond également aux besoins des consommateurs en général intéressés à surveiller leur santé et leur bien-être.