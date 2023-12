AMD publie le code source FidelityFX Super Résolution 3

AMD a récemment mis le code source de FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) à la disposition des développeurs et des passionnés. Cette décision fait suite au lancement de la dernière version de la technologie super résolution d'AMD en septembre, avec la promesse de publier le code source aux côtés des jeux compatibles.

FSR 3 présente sa technologie de génération de frames AFMF, en préparation depuis novembre 2022. Le code peut être trouvé sur la branche FSR 3 du FidelityFX-SDK sur GitHub, le rendant facilement accessible aux développeurs, aux bricoleurs et aux simples curieux. sur le fonctionnement interne de la technologie. GPU Open a également publié un guide d'intégration PDF pour AMD FSR 3, fournissant des ressources supplémentaires aux développeurs.

Le code source comprend des instructions d'intégration complètes pour DirectX 12 et Unreal Engine 5, deux des API de jeu sur PC les plus populaires. Avec FSR 3, les développeurs peuvent bénéficier de fonctionnalités telles que la génération d'images avec images interpolées pour un mouvement plus fluide, l'augmentation de la résolution avec une qualité quasi native, la réduction de la latence, l'anticrénelage de haute qualité et l'optimisation pour les GPU milieu à haut de gamme.

L'un des principaux avantages de FSR 3 est sa compatibilité multiplateforme, lui permettant de fonctionner sur des GPU de différentes marques et sur plusieurs plates-formes, notamment PC et Xbox. AMD et GPU Open soulignent que l'intégration de FSR 3 dans un jeu ou une application est un processus simple, en particulier pour ceux qui sont déjà familiers avec FSR 2.

Cependant, il y a certaines considérations à garder à l'esprit lors de l'utilisation de FSR 3. Il est recommandé d'utiliser la technologie uniquement lorsque vous atteignez 60 ips ou plus. Si un PC a du mal à atteindre 30 ips nativement à la résolution sélectionnée, il est conseillé d'éviter d'utiliser FSR 3 upscale. De plus, les joueurs sont encouragés à utiliser un limiteur de trame dans le jeu et à activer V-Sync On pour des performances optimales.

Alors que FSR 3 avait initialement été lancé avec la prise en charge de deux jeux, Forspoken et Immortals of Aveum, la liste des jeux pris en charge a été mise à jour parallèlement à la publication du code source. Cette approche open source devrait favoriser davantage l’adoption et la mise en œuvre de FSR 3 dans la communauté des joueurs.