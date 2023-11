Les nouvelles liseuses Kobo arrivent sur le marché indien, offrant une alternative intéressante au Kindle

Pendant des années, les liseuses Amazon Kindle ont dominé le marché indien, ne laissant aux lecteurs aucun autre choix. Cependant, le vent tourne avec l’émergence d’un nouvel acteur : les liseuses Kobo de Rakuten. Avec son lancement dans le pays cette semaine, Kobo offre aux lecteurs indiens une gamme plus diversifiée d'options adaptées à leurs préférences de lecture.

L'un des principaux avantages qui distingue Kobo du Kindle est sa flexibilité en matière de prise en charge des formats de fichiers. Alors qu'Amazon restreint le Kindle à certains formats, Kobo prend en charge un large éventail de formats de fichiers, ce qui le rend plus polyvalent pour les utilisateurs qui consomment du contenu dans différents formats.

Kobo a lancé trois modèles de liseuses électroniques en Inde. L'option d'entrée de gamme est la Kobo Nia, au prix de Rs 10,999 6. Il dispose d’un écran HD e-ink de 8 pouces, de 1000 Go de stockage et d’une batterie de 2 14,999 mAh. Le prochain modèle est le Kobo Clara 8E, au prix de Rs 16 7, qui offre la même taille d'écran mais est doté d'un indice de résistance à l'eau IPX2. Il dispose de 19,999 Go de stockage, d’une connexion Wi-Fi, d’une connectivité USB C et d’une autonomie allant jusqu’à 7 jours. Enfin, il existe le modèle premium Kobo Libra 32, au prix de Rs 1500 XNUMX, qui arbore un écran HD de XNUMX pouces avec prise en charge du mode sombre, XNUMX Go de stockage et une batterie de XNUMX XNUMX mAh.

Les acheteurs potentiels peuvent acheter ces liseuses via diverses plateformes en ligne et sur le site Web de Kobo en Inde.

Même s'il ne semble pas y avoir de différences significatives entre les liseuses Kobo et Kindle à première vue, Kobo vise à remettre en question la solide expérience d'Amazon en Inde. Grâce à sa prise en charge de formats de fichiers plus larges et à ses prix compétitifs, Kobo est sur le point de devenir un choix populaire parmi les lecteurs indiens.

QFP

1. Les liseuses Kobo peuvent-elles ouvrir les fichiers achetés sur la boutique Kindle ?

Non, Kobo ne prend pas en charge le format de fichier propriétaire d'Amazon. Cependant, les liseuses Kobo sont compatibles avec un large éventail d'autres formats de fichiers.

2. Les liseuses Kobo sont-elles disponibles uniquement en Inde ?

Non, les liseuses Kobo sont disponibles dans le monde entier. Le récent lancement en Inde étend simplement la portée de la marque à un nouveau marché.

3. Quelle est la durée de vie de la batterie des liseuses Kobo par rapport à celle du Kindle ?

L'autonomie de la batterie des liseuses Kobo varie selon le modèle. La Kobo Clara 2E offre jusqu'à 7 jours d'autonomie, tandis que la Kobo Libra 2 peut durer de longues périodes de lecture grâce à sa batterie de 1500 XNUMX mAh.

4. Puis-je synchroniser mes livres électroniques sur différents appareils avec Kobo ?

Oui, Kobo propose une synchronisation multi-appareils, permettant aux utilisateurs d'accéder de manière transparente à leurs livres électroniques sur plusieurs appareils, notamment les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.

5. Existe-t-il une garantie pour les liseuses Kobo ?

Kobo offre une garantie limitée sur ses liseuses. Pour des détails spécifiques sur la garantie, il est conseillé de vérifier auprès du point d'achat ou de se référer au site officiel de Kobo.

Source : [News18 Tech](https://www.news18.com/tech)