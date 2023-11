Présentation d'Astro for Business : le nouveau robot de sécurité d'Amazon

Amazon révolutionne le secteur de la sécurité avec sa dernière offre, Astro for Business. Ce robot innovant est conçu pour servir d'agent de sécurité itinérant dans les magasins de détail et d'autres industries, protégeant contre les effractions et autres menaces. Équipé d'une technologie avancée de détection de mouvement, Astro peut patrouiller dans des espaces allant jusqu'à 5,000 XNUMX pieds carrés, offrant une surveillance complète et assurant la sécurité des stocks et des biens de valeur.

Astro for Business est une extension du robot domestique Astro original d'Amazon, qui a été introduit en septembre 2021. Alors que la version grand public d'Astro se concentre sur le rôle d'assistant domestique utile, l'édition professionnelle assume un nouveau rôle en tant qu'outil de prévention du crime. Avec un prix de 2,349.99 XNUMX $, cette solution de sécurité de pointe a un coût élevé mais offre une protection inégalée aux propriétaires d'entreprise.

La demande de mesures de sécurité renforcées est évidente, comme en témoignent les pertes énormes subies par les détaillants et les entreprises en raison des vols. Selon la National Retail Federation, la démarque inconnue, qui englobe le vol à l'étalage et le crime organisé dans le commerce de détail, s'élevait à près de 100 milliards de dollars en 2022. Conscient de ce problème, Amazon entend s'attaquer de front au problème en proposant une solution qui va au-delà des caméras statiques et des alarmes traditionnelles. systèmes.

Astro for Business a déjà démontré son efficacité dans divers secteurs, tels que la santé et le bien-être, l'alimentation et les boissons et la construction. Ses capacités de mouvement intelligentes lui ont permis d’identifier les angles morts et les zones que les méthodes de surveillance conventionnelles pourraient manquer. Grâce à la vigilance et aux notifications en temps réel d'Astro, les propriétaires d'entreprise peuvent avoir l'esprit tranquille, sachant que leurs actifs sont protégés, même lorsqu'ils ne sont pas sur place.

Pour compléter les capacités d'Astro, Amazon propose une suite de produits de sécurité supplémentaires. Il s'agit notamment de Ring Protect Pro, qui intègre Astro aux capteurs Ring et détecteurs de mouvement, ainsi qu'un service de garde de sécurité virtuel. Grâce à ce système de sécurité complet, Astro peut alerter les centres de sécurité distants des menaces potentielles, permettant ainsi aux agents de sécurité de visionner des images en direct et, si nécessaire, de contacter la police ou les services d'urgence.

Astro for Business représente un pas en avant significatif dans le domaine des technologies de sécurité. En exploitant la puissance de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, Amazon révolutionne la manière dont les entreprises protègent leurs actifs. Grâce à sa capacité à naviguer dans les espaces de manière autonome et à détecter les menaces potentielles, Astro est en passe de devenir un outil indispensable pour les détaillants, les fabricants et autres industries cherchant à protéger leurs locaux.

QFP

Qu’est-ce qu’Astro pour les entreprises ?

Astro for Business est une version du robot domestique Astro d'Amazon conçue pour servir d'agent de sécurité itinérant dans les magasins de détail et d'autres industries. Il utilise une technologie avancée de détection de mouvement pour patrouiller les espaces et détecter les effractions et autres menaces.

Combien coûte Astro pour Entreprises ?

Astro for Business est proposé au prix de 2,349.99 XNUMX $.

Quelles fonctionnalités de sécurité supplémentaires Amazon propose-t-il avec Astro for Business ?

En plus d'Astro for Business, Amazon propose une suite de produits de sécurité tels que Ring Protect Pro et un service d'agent de sécurité virtuel. Ces offres améliorent les capacités d'Astro et offrent des niveaux de protection supplémentaires aux entreprises.

Quelles industries peuvent bénéficier d’Astro for Business ?

Astro for Business convient à un large éventail d'industries, notamment la vente au détail, la fabrication, la santé et le bien-être, l'alimentation et les boissons et la construction. Il est conçu pour aider à protéger les stocks et les biens de valeur dans des espaces allant jusqu'à 5,000 XNUMX pieds carrés.