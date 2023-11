Amazon présente le robot de sécurité Astro pour les entreprises, élargissant ainsi sa suite de services

Dans le cadre de ses efforts continus pour rendre les robots monnaie courante dans les foyers, Amazon cible désormais les entreprises avec l'introduction du robot de sécurité Astro. Au prix de 2,350 60 $, cette version améliorée du modèle grand public est dotée de fonctionnalités avancées et d'un abonnement mensuel appelé Astro Secure d'une valeur de XNUMX $, qui permet au robot de patrouiller de manière autonome des zones spécifiées. Cette décision d'Amazon signifie une évolution vers l'exploitation du potentiel du robot en tant qu'agent de sécurité roulant, illustrant la détermination de l'entreprise à trouver de nouvelles applications pour le produit.

Alors que le modèle Astro original, lancé en 2021, s'adressait principalement aux consommateurs, Amazon a rencontré des difficultés pour le faire entrer sur le marché grand public. De nombreux consommateurs ignorent l'existence du produit et l'entreprise a rencontré des difficultés pour augmenter sa production et ses expéditions. Cependant, l’introduction de la nouvelle version destinée aux entreprises pourrait fournir à Amazon un cas d’utilisation plus clair et plus pratique. Bien que le matériel reste en grande partie le même, la variante industrielle d'Astro est désormais capable de patrouiller une zone plus grande, couvrant jusqu'à 5,000 3,500 pieds carrés, par rapport à la capacité de XNUMX XNUMX pieds carrés du modèle précédent.

L'introduction d'Astro pour les entreprises fait partie de la stratégie plus large d'Amazon visant à étendre ses services de sécurité, un secteur qui a pris une importance significative depuis son acquisition du fabricant de sonnettes intelligentes Ring en 2018. En plus du robot Astro, Amazon propose désormais des plans d'abonnement mensuels pour Ring, comprenant une option de 20 $ pour le stockage sécurisé des images et un plan de 99 $ qui peut connecter les utilisateurs aux services d'urgence si nécessaire. Compte tenu des coûts associés, les entreprises qui adoptent la suite complète de services de sécurité d'Amazon peuvent s'attendre à engager des dépenses d'environ 180 dollars par mois, en plus de l'investissement initial substantiel pour le robot Astro.

Pour monétiser davantage sa division matérielle, Amazon a intégré certaines de ces fonctionnalités de sécurité dans ses unités Astro existantes, renforçant ainsi la proposition de valeur pour les entreprises. Cependant, l'entreprise est confrontée au défi de récupérer les investissements importants réalisés dans le développement d'Astro au cours des dernières années. Bien qu'initialement salué comme une initiative majeure, le succès d'Astro sur le marché est crucial pour assurer sa continuité plutôt que de devenir un autre projet Amazon abandonné.

Questions fréquentes

Q : Combien coûte le robot de sécurité Astro pour entreprises ?

R : Le robot de sécurité Astro destiné aux entreprises coûte 2,350 XNUMX $.

Q : Quelle est la fonctionnalité ajoutée de la nouvelle version Astro ?

R : La nouvelle version Astro a une capacité améliorée de patrouiller une zone allant jusqu'à 5,000 3,500 pieds carrés, par rapport à la capacité de XNUMX XNUMX pieds carrés du modèle précédent.

Q : Astro peut-il fonctionner de manière autonome ?

R : Oui, Astro peut fonctionner de manière autonome grâce à l'abonnement mensuel Astro Secure, au prix de 60 $.

Q : Quels services de sécurité supplémentaires Amazon propose-t-il aux entreprises ?

R : Amazon propose Ring Protect Pro pour le stockage sécurisé des images à 20 $ par mois et un plan pour connecter les utilisateurs aux services d'urgence pour 99 $ par mois.

Q : Combien les entreprises devront-elles dépenser par mois pour les services de sécurité complets d'Amazon ?

R : Les entreprises peuvent s'attendre à engager des dépenses d'environ 180 $ par mois pour la suite complète de services de sécurité d'Amazon, en plus de l'investissement initial pour le robot Astro.