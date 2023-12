Ordinateurs portables de jeu en Inde : libérez la puissance du jeu portable

Les ordinateurs portables de jeu ont révolutionné l’expérience de jeu, offrant à la fois portabilité et matériel hautes performances. Ces centrales sont équipées de cartes graphiques dédiées, de processeurs robustes et d'une RAM suffisante, permettant aux joueurs de profiter de jeux gourmands en ressources sans aucun décalage. De plus, des fonctionnalités telles que des écrans à taux de rafraîchissement élevé et des claviers RVB personnalisables améliorent encore l'atmosphère de jeu immersive.

En Inde, il existe une large gamme d'ordinateurs portables de jeu de grandes marques telles que Acer, HP, Dell, etc. Ces ordinateurs portables promettent non seulement une fiabilité, mais proposent également des offres incroyables lors de la vente Amazon 2023.

1. Ordinateur portable de jeu HP Victus : Avec un processeur Intel Core i12-5H de 12450e génération et un écran FHD IPS de 15.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, cet ordinateur portable garantit un jeu fluide et une expérience visuelle vibrante. Il dispose également de 16 Go de RAM, d'un SSD spacieux de 512 Go et de Windows 11 Home pour une interface utilisateur améliorée. Prix ​​: Rs 70,990 XNUMX.

2. ASUS TUF Gaming F15 : Cet impressionnant ordinateur portable de jeu est alimenté par un processeur Intel Core i7 et dispose d'un écran FHD de 15.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il offre un énorme SSD de 1 To pour un stockage suffisant et rapide, et sa batterie de 90 Wh offre jusqu'à 14.7 heures de lecture vidéo. Prix ​​: Rs 75,990 XNUMX.

3. Ordinateur portable de jeu Acer Nitro V : Avec un processeur Intel Core i5, 16 Go de RAM (extensible à 32 Go) et un écran Full HD de 15.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, cet ordinateur portable garantit de solides performances et une expérience visuelle immersive. Il dispose également d’un SSD de 512 Go, de Windows 11 Home et d’un Thunderbolt USB Type-C pour une polyvalence accrue. Prix ​​: Rs 78,990 XNUMX.

4. MSI GF63 Thin : Cet ordinateur portable offre un écran FHD de 40 cm avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des visuels fluides. Il dispose de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et d'options de connectivité telles que Gb LAN, Wi-Fi 6 et Bluetooth v5.2. Il fournit également un son haute résolution pour une qualité sonore supérieure. Prix ​​: Rs 61,990 XNUMX.

5. Ordinateur portable de jeu Dell G15 5520 : Équipé d'un processeur Intel Core i12 de 5e génération, cet ordinateur portable offre un écran FHD de 15.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience de jeu dynamique et fluide. Il dispose d'un clavier rétroéclairé, d'une batterie robuste à 3 cellules et est livré avec Windows 11 Home, MS Office et McAfee Multi Device Security préchargés. Prix ​​: Rs 77,490 XNUMX.

Que vous soyez un joueur d'esports compétitif ou un fan de titres AAA visuellement époustouflants, ces ordinateurs portables de jeu offrent une solution pratique et redoutable. Découvrez la vente Amazon 2023 pour des offres incroyables sur les meilleurs ordinateurs portables de jeu en Inde. Améliorez votre expérience de jeu avec ces centrales portables dès aujourd'hui !