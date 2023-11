Nouvelles options de lecture de bandes dessinées lors de la transition de l'application Comixology vers Kindle

La façon dont vous lisez des bandes dessinées sur votre appareil numérique est sur le point de changer. À partir du 4 décembre, l'application Comixology, plateforme populaire de lecture de bandes dessinées, ne sera plus fonctionnelle. Mais n'ayez crainte, car Amazon a annoncé que l'application Comixology fusionnerait avec l'application Kindle, offrant ainsi aux lecteurs de nouvelles options et des fonctionnalités améliorées.

Dans un document d'assistance, Amazon a déclaré que les utilisateurs pourront accéder à leurs bandes dessinées, romans graphiques et mangas Comixology directement dans l'application Kindle. Bien que vous deviez télécharger tous les livres de Comixology que vous lisiez dans l'application Kindle, Amazon rassure les lecteurs sur le fait que leur progression dans un livre sera automatiquement synchronisée. De plus, les clients peuvent toujours acheter des bandes dessinées dans la section Comixology d'Amazon sur sa boutique.

Amazon s'engage à faciliter la transition pour les utilisateurs et la société a apporté des améliorations à l'application Kindle pour répondre aux amateurs de bandes dessinées. L'une de ces améliorations est le filtre « Bandes dessinées et mangas », permettant aux lecteurs de localiser facilement leurs collections de bandes dessinées et de mangas dans la bibliothèque. L'application regroupera également des numéros, des volumes et des omnibus de la même série, offrant ainsi une expérience de lecture plus organisée.

Pour personnaliser davantage l'expérience de lecture, l'application Kindle permet aux utilisateurs de masquer et d'afficher des livres spécifiques. Tous les livres qui ont été masqués dans l'application Comixology conserveront ce paramètre dans l'application Kindle. Comixology a également publié une vidéo montrant comment s'adapter de manière transparente à l'application Kindle pour les bandes dessinées.

Bien que la fusion entre Comixology et Kindle ait pris du temps depuis l'acquisition de Comixology par Amazon en 2014, les changements récents se sont heurtés à une certaine résistance. Cependant, Amazon reste déterminé à améliorer l'expérience de lecture de bandes dessinées, et cette transition présente de nouvelles opportunités pour les lecteurs de bandes dessinées passionnés et occasionnels.

QFP

1. Pourquoi l'application Comixology fusionne-t-elle avec l'application Kindle ?

La fusion vise à rationaliser l'expérience de lecture des utilisateurs et à fournir des fonctionnalités améliorées dans l'application Kindle spécialement conçue pour les bandes dessinées.

2. Pourrai-je accéder à mes bandes dessinées précédemment achetées sur l'application Kindle ?

Oui, vous pourrez accéder à toutes vos bandes dessinées, romans graphiques et mangas Comixology dans l'application Kindle. Vous devrez les télécharger dans l'application Kindle et votre progression sera automatiquement synchronisée.

3. Puis-je toujours acheter des bandes dessinées dans la section Comixology sur Amazon ?

Absolument! Vous pouvez continuer à acheter des bandes dessinées dans la section Comixology d'Amazon sur sa boutique.

4. Quelles améliorations Amazon a-t-il apportées à l'application Kindle pour les bandes dessinées ?

L'application Kindle propose désormais un filtre « Bandes dessinées et mangas » pour une navigation plus facile, un regroupement de numéros et de volumes de la même série et la possibilité de masquer et d'afficher des livres spécifiques.

5. L’application Comixology cessera-t-elle complètement de fonctionner ?

Oui, l'application Comixology ne sera plus fonctionnelle à compter du 4 décembre. Les lecteurs sont encouragés à passer à l’application Kindle pour répondre à leurs besoins en matière de lecture de bandes dessinées.