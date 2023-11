Amélioration de l'accessibilité : fonctionnalité d'affichage vocal d'Amazon Fire Stick

Les utilisateurs d'Amazon Fire Stick disposent désormais d'une option pratique pour améliorer leur expérience visuelle grâce à la fonctionnalité Voice View. Cet outil d'accessibilité exceptionnel, principalement conçu pour les personnes ayant une déficience visuelle, offre un soutien précieux à ceux qui ont du mal à voir l'écran ou qui recherchent simplement une aide supplémentaire lors de la sélection du contenu à regarder.

Voice View, comme le décrit Amazon, est un lecteur d'écran spécialement développé pour les appareils Fire TV. Lorsqu'il est activé, il communique de manière audible le texte à l'écran lorsque les utilisateurs naviguent dans les options et les paramètres du menu. De plus, il peut être utilisé lors du processus de configuration initial de l'appareil, offrant une expérience inclusive et conviviale.

Pour accéder à cette fonctionnalité, assurez-vous de disposer d'un Fire TV Stick accompagné d'une télécommande vocale Alexa. Les utilisateurs ne seront plus confrontés à aucune limitation lorsqu'il s'agira de profiter de leurs émissions ou films préférés. En maintenant enfoncés simultanément les boutons Menu et Retour, situés dans le trio supérieur de petits boutons de la télécommande, pendant environ deux à cinq secondes, la fonction Voice View peut être activée sans effort.

En plus de la méthode à distance, les utilisateurs ont également la possibilité d'activer ou de désactiver Voice View via l'application Paramètres. Accédez simplement à la section Accessibilité et sélectionnez VoiceView. Une fois activés avec succès, les utilisateurs seront accueillis par l'invite vocale rassurante « VoiceView Ready », indiquant que la fonctionnalité est activée et prête à offrir une expérience immersive. À l’inverse, lorsque la fonctionnalité est désactivée, les utilisateurs entendront l’invite « VoiceView Exiting ».

En adoptant des outils d'accessibilité tels que Voice View, Amazon démontre son engagement en faveur de l'inclusivité, garantissant que chacun puisse profiter des avantages de sa Fire TV Stick. Qu'il s'agisse d'accéder à un large éventail de contenus ou de naviguer sans effort dans les menus, cette fonctionnalité ajoute commodité et inclusivité pour tous les utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment puis-je activer la fonctionnalité Voice View sur mon Amazon Fire Stick ?

Pour activer la fonction Voice View, maintenez enfoncés simultanément les boutons Menu et Retour de votre télécommande vocale Alexa pendant environ deux à cinq secondes. Vous pouvez également l'activer via l'application Paramètres en sélectionnant Accessibilité, puis VoiceView. À quoi sert l'affichage vocal ?

Voice View est un lecteur d'écran qui lit le texte à l'écran lorsque vous naviguez dans les options de menu et les paramètres de votre Amazon Fire Stick. Il aide les personnes malvoyantes en fournissant une assistance sonore pour une expérience visuelle améliorée. Voice View est-il réservé aux utilisateurs malvoyants ?

Bien que Voice View soit principalement conçu pour les personnes malvoyantes, tout le monde peut bénéficier de ses fonctionnalités pour rendre la navigation et la sélection de contenu plus pratiques et accessibles. Puis-je activer et désactiver Voice View ? Oui, vous pouvez facilement activer ou désactiver la fonction Voice View. Lorsqu'elle est activée, l'invite « VoiceView Ready » confirmera son activation. De même, lorsqu'il est désactivé, vous entendrez « VoiceView Exiting ».